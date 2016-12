Destinatiile externe preferate de romanii care calatoresc in perioada sarbatorilor de iarna sunt in principal Praga, Viena sau Budapesta, afirma operatorii din turism consultati de News.ro. Numarul vacantelor vandute in perioada Craciunului a crescut cu 25% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In ceea ce priveste Revelionul, in ultimul an s-a remarcat o majorare semnificativa a numarului de turisti romani care doresc sa-si petreaca Anul Nou pe o plaja dintr-o destinatie exotica precum Maldive, Bali, Thailanda sau Dubai, vacante care costa si cateva mii de euro de persoana.

„Pentru Craciun, cele mai ieftine pachete au avut ca destinatii orase europene. Acestea au fost preferate in majoritate de cei cu varste cuprinse intre 25-40 de ani, dispusi sa cheltuiasca, in medie, circa 300 de euro de persoana pe sejur, cu transport dus-intors cu avionul”, a declarat pentru News.ro Remus Visan, directorul general al Paravion, una din cele mai mari agentii de turism din tara.

Populare raman si destinatii europene precum Roma, Praga si Barcelona. Un nou trend in randul turistilor il reprezinta si turul mai multor capitale din Europa. „Cei care si-au propus sa faca turul mai multor capitale europene au platit 500 de euro de persoana pentru transportul dus-intors cu avionul si sase nopti de cazare la hoteluri de trei si patru stele”, a precizat Visan.

Numarul vacantelor vandute in perioada Craciunului a inregistrat o crestere de 25% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit Paravion. Pentru Revelion, cele mai ieftine au fost vacantele in Roma rezervate din timp cu 220 euro/persoana pentru cinci zile, dar si cele in Praga, cu 400 euro/persoana, si Barcelona - 550 euro/persoana, pentru cinci nopti de cazare, la un hotel de trei stele.

Un pachet pentru vacanta de Craciun pentru o calatorie la Paris a costat 600 de euro de persoana, tarif ce include biletul de avion dus-intors si patru nopti de cazare cu mic dejun la hotel de patru stele. In general, acest pachet a fost preferat de cupluri, potrivit Paravion.

„Pe de alta parte, cea mai costisitoare vacanta de Revelion aleasa de un roman a avut o valoare de 2.000 euro/persoana, avand destinatia Bali. Clientul a ales servicii all inclusive la un hotel de cinci stele si o cazare de sapte zile. Costul a fost achitat integral, pentru doua persoane”, a mentionat Visan. In topul preferintelor pentru destinatii exotice de Revelion sunt Maldive, Bali, Thailanda si Dubai.

In general, pentru vacantele de Revelion de pe continent, romanii achita, in medie, 650 euro de persoana, in timp ce ofertele pentru Asia sau Africa depasesc 1.000 euro de persoana, suma care include bilete de avion, transferurile de la aeroport-hotel si retur, dar si cazarea cu demipensiune sau all inclusive.

De asemenea, conform unui sondaj realizat pe Facebook de agentia de turism Wizz Tours, din grupul operatorului aerian ungar low-cost Wizz Air, 72% dintre romanii care isi petrec vacanta de iarna in strainatate prefera destinatiile exotice, la plaja, in detrimentul destinatiilor de schi. Alti turisti din Europa Centrala si de Est, precum polonezii sau ungurii, au aceleasi preferinte pentru statiunile din zonele calde in loc de partii si zapada.

87% dintre romanii intervievati au raspuns ca prefera sa calatoreasca in strainatate in aceasta iarna, iar 84% de respondenti au mentionat ca aleg sa se deplaseze cu avionul spre destinatiile dorite, la fel ca si polonezii si ungurii. Cei mai multi participanti la sondaj au mentionat, de asemenea, ca vor alege o noua destinatie pentru vacanta: 89% dintre polonezi cauta locuri noi, interesante, in timp ce 72% dintre romani vor calatori intr-un oras diferit de optiunile lor anterioare.

“Avionul a inlesnit considerabil calatoriile spre orice oras de interes de pe continent si nu numai. De asemenea, am descoperit ca 56% dintre romani si-au rezervat zborul si cazarea la pachet, ceea ce inseamna ca Wizz Tours li se potriveste perfect”, a afirmat directorul general al Wizz Tours, Istvan Csanalosi. Romanii si polonezii au ales sa calatoreasca in cuplu, 40% dintre respondentii din Romania si 46% dintre cei din Polonia declarand ca prefera sa mearga in vacante insotiti de o persoana.

In acelasi timp, ungurii se bucura de compania prietenilor, 70% dintre ei au spus ca vor calatori alaturi de doua sau trei persoane. Cand vine vorba de familiile cu copii, romanii prefera ca cei mici sa ii insoteasca in vacante. Si polonezii au aceeasi optiune referitoare la copii, dar mai mult de jumatate dintre participantii la sondaj din Ungaria, care au copii, declara ca vor merge in vacanta fara ei.

In ceea ce priveste destinatiile interne, aproape toate locurile de cazare din hotelurile aflate in zonele de munte, in cele balneare si in spatiul rural sunt ocupate, fiind asteptati peste 300.000 de turisti romani. De Craciun predomina turismul rural, cu zone precum Bran-Moieciu, Maramures, Bucovina, Neamt, Marginimea Sibiului sau Oltenia de sub munte, urmate de statiunile montane si orasele cu piete de Craciun (Sibiu, Brasov, Timisoara, Iasi, Oradea, Bucuresti).

De Revelion, Valea Prahovei si statiunile din judetul Brasov sunt in topul preferintelor, urmate de alte statiuni montane, de cele balneoclimaterice si de zonele cu turism rural. Operatorii estimeaza, totodata, o crestere cu 20% a numarului de turisti in statiunile din tara fata de anul trecut.

Presedintele fondator al Asociatiei Nationale de Turism Rural, Ecologic si Cultural (ANTREC) Romania, Maria Stoian, a declarat recent, pentru News.ro, ca turismul rural, in special ecoturismul, este din ce in ce mai cautat, atat de turistii romani, cat si de cei straini, care vin din tari precum Ungaria, Austria, Germania si Franta.

”De la an la an, atat in perioada sarbatorilor, cat si in sezon si extrasezon, numarul turistilor inregistreaza o usoara crestere de aproximativ 5 - 10 procente in zonele traditionale turismului rural precum: Bran-Moieciu-Fundata, Rucar-Dambovicioara, Durau-Targu Neamt-Roman, Albac-Arieseni, Balvanyos-Covasna, Tismana-Pestisani, Ciocanesti-Poiana Stampei-Vama, Botiza-Sighetu-Marmatiei, Ruginoasa-Iasi, Sarata-Monteoru-Berca, Lepsa-Vrancea etc”, a afirmat Stoian. In ceea ce priveste tarifele, acestea pornesc de la 100 de euro de persoana pentru o minivacanta de Craciun la o pensiune rurala si pot ajunge la cateva sute de euro de persoana pentru Revelion.

Sursa foto: Ollyy/Shutterstock.com