Proiectul de hotarare privind taxa pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti in 2017 a fost aprobat, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), cu 39 de voturi "pentru” si niciun vot "impotriva". Taxa se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului. Primarul general Gabriela Firea a declarat ca promovarea turistica a Bucurestiului se va face mult mai eficient daca banii colectati prin aceasta taxa se vor folositi la nivel de municipalitate, nu pe fiecare sector in parte.

"Cred ca se va vedea eficienta acestui proiect daca banii vor fi folositi la nivel de municipalitate, nu fiecare sector in parte sa-si promoveze parcurile pe care le detine, muzeele pe care le are in administrare. Cred ca fost o greseala de la inceput ca aceste sume sa fie colectate de sectoare, care nu le-au putut intrebuinta, pentru ca nu au avut niciun cadru legal, nicio explicare a folosirii acestor sume”, a spus Gabriela Firea, conform News.ro.

Edilul Capitalei a subliniat ca, prin acest proiect de hotarare, nu se va institui o noua taxa, ci va fi mentinuta cea din anii trecuti, dar ca doreste sa se vina si cu un alt proiect prin care sa se faca o promovare turistica la nivelul Capitalei, si nu pe fiecare sector in parte.

"Noi nu instituim o taxa, o mentinem pe cea din anii trecuti, doar ca am subliniat ca vrem sa venim si cu un alt proiect pe care sa-l dezbatem si sa-l votam aici, proiect prin care suma sa fie intrebuintata pentru promovarea Capitalei de catre municipalitate. Brandul turistic este Bucuresti, nu putem promova Capitala pe zone”, a afirmat Firea. Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 39 de voturi "pentru”, niciun vot "impotriva" si nicio abtinere.

Taxa speciala pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti pentru anul 2017 se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA, potrivit proiectului de hotarare. Prin instituirea taxei speciale se urmareste cresterea numarului de turisti in Bucuresti, a duratei de sedere a turistilor, a veniturilor obtinute din turism si introducerea Capitalei pe harta destinatiilor de tip "city break” a UE.

Astfel, taxa se va incasa de catre hotel, hotel-apartament, motel sau pensiune turistica odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate si va fi depusa la bugetul local al sectorului in care isi desfasoara activitatea pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat aceasta taxa. De asemenea, potrivit proiectului de hotarare, unitatea de cazare are obligatia de a depune lunar o declaratie-decont la Directia de Impozite si Taxe Locale a sectorului in raza careia este situata respectiva unitate, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa.

Sumele incasate cu titlu de taxa speciala vor fi evidentiate intr-un cont distinct, potrivit proiectului. In cazul in care depunerea declaratiilor-decont nu se va face la timp, unitatea va fi sanctionata cu o amenda de la 70 de lei la 279 de lei, iar nedepunerea lor se pedepseste cu amenda de la 279 de lei la 696 de lei. Pentru persoanele juridice, amenda este cu 300 la suta mai mare.

Taxa speciala de 1% pentru promovarea turistica a Bucurestiului se va folosi pentru sustinerea de evenimente care pot genera cresterea numarului de turisti in Capitala, organizarea sau participarea la targuri si conferinte, realizarea de campanii publicitare, promovarea atractiilor, evenimentelor si obiectivelor turistice din Bucuresti prin intermediul centrelor de informare turistica, mediul online si social media, se mai arata in proiect.

