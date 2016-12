Desi poate aduce multi bani la bugetul statului, asa cum se intampla in multe tari europene, turismul este in Romania un domeniu neglijat, cu investitii mici in promovarea tarii ca destinatie. Astfel, am intrebat mai multi antreprenori din industria turistica ce asteptari au de la viitorul Guvern pentru cresterea turismului.

Pe scurt, turismul in Romania inseamna 5,1% din PIB, 2,2 milioane de turisti straini (2015) si 2 milioane de euro pentru promovare, adica cifre prea mici comparativ cu potentialul destinatiei, in care se regasesc toate tipurile de turism si locuri unice in Europa. Iata ce vor unii proprietari de agentii de turism de la viitorul Guvern.

Pe langa existenta unui minister al Turismului dedicat, care includa numele "turism" si in denumire, antreprenorii vor proiecte concrete, mai multi bani pentru promovarea Romaniei international si reformarea industriei turistice.

Hulitul Dracula Park ramane o idee foarte buna pe care nu avem curajul sa o punem in aplicare.

"Se simte nevoia unui minister al turismului in portofoliul de ministere al guvernului, insa se simte si mai mult nevoia unei viziuni coerente pentru dezvoltarea turismului in Romania, fie ca va fi aplicata de catre un minister de resort sau de catre o agentie din cadrul altui minister. Si pe langa o pozitionare coerenta a Romaniei pe piata turismului international, care nu poate fi decat in zona turismului rural, autentic, unde avem multe de oferit, mi-as dori sa incepem sa construim proiecte mari si ambitioase, precum vestitul si hulitul Dracula Park, care din punctul meu de vedere ramane o idee foarte buna pe care nu avem curajul sa o punem in aplicare", spune Daniel Truica, proprietarul Vola.ro.

In acelasi timp, Dragos Anastasiu, proprietarul grupului Eurolines Romania, subliniaza ca asteptarile sale pentru mediul desunt aceleasi ca pana acum: sa existe dialog, sa existe transparenta, sa existe predictibilitate, sa existe respect si sa fie recladita increderea. In ceea ce priveste turismul, asteaptarea este una singura: sa se inteleaga ca fara promovare si PR nu putem sa dezvoltam destinatia Romania si este pacat pentru ca exact acum este momentul. Am vazut ca in toate programele de guvernare turismul este pus bine anul acesta, Doamne ajuta sa se intample asa", a spus Anastasiu care a tinut sa puncteze ca bugetul de promovare de 2 milioane de euro este "infim".

Putem sa il adaugam si pe Dracula, dar in primul rand sa neutralizam perceptia negativa.

Astfel, antreprenorul se asteapta ca viitorul Guvern sa introduca taxa de promovare obligatorie pentru toate hotelurile, iar suma finala adunata sa fie dublata cu bani de la bugetul de stat, bani care sa fie folositi pentru promovarea Romaniei in strainatate. "Dupa calculele mele modeste, s-ar putea sa fie gresit, ar fi undeva la un minimum 20 milioane de euro pe an, dar eu cred ca din taxa hoteliera se aduna mai mult, cred ca numai in Bucuresti sunt 2 milioane minim. Nu ar fi suficient, dar ar fi un inceput. 20 de milioane versus 2 milioane este de 10 ori diferenta si acum este momentul. Nu sunt bani aruncati, ei se vor regasi imediat in buget chiar de anul acesta (n.r.: 2017). Bagi bani multi in publicitate, vine lumea si castigi imediat prin TVA", sustine Dragos Anastasiu.

In plus, el spune ca Romania are multe puncte forte, fiind o tara sigura, care beneficiaza din punct de vedere natural de toate atuurile, o tara in care traditiile si cultura inca sunt elementele principale. "Putem sa il adaugam si pe Dracula, dar in primul rand sa neutralizam perceptia negativa", a completat antreprenorul care de asemenea spera sa existe un minister al Turismului in viitorul Guvern.

Si Alin Burcea, presedintele ANAT si proprietarul Paralela 45, sustine ca este nevoie de mai multi bani pentru promovare intrucat bugetul actual este "de ras". "Dorim un buget de promovare multianual care sa nu fie mai mic de 10 milioane de euro, pentru ca suma de 2 milioane de euro pe care am avut-o anul acesta a fost de ras. Cu 2 milioane de euro abia s-au facut standurile la targuri, nu mai vorbim de alte elemente. Doua milioane de euro sunt pentru o tara saraca, in plan de avarii. Noi sub 10 milioane de euro nu putem sa avem, la o cifra de 2 miliarde de euro din incasarile turistilor straini", sustine presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT).

De asemenea, Alin Burcea spera ca noul Guvern sa reduca TVA la 9% pentru agentiile de turism, asa cum s-a decis deja in alte industrii conexe, hoteluri si restaurante.

Remus Visan, CEO al agentiei Paravion.ro, se asteapta ca noul Guvern sa continue implementarea eficienta a masurilor anuntate si programate in prezent. "Din pacate, experienta anilor trecuti ne-a aratat ca piedicile in dezvoltarea Romaniei au aparut tocmai pe fondul schimbarii guvernelor si lipsei de continuitate a programelor", spune antreprenorul.

In plus, Visan isi doreste sa existe un act normativ care sa defineasca "mai bine" agentia de turism si sa protejeze atat banii platiti in avans de clienti, cat si imaginea agentiilor de turism. "Avem nevoie de o reforma a industriei de turism mai ales din punct de vedere legislativ", conchide el.

Voi ce sperati sa se schimbe in turism?

Sursa foto: Marie Maerz/Shutterstock.com