Turistii care nu si-au cumparat pana acum pachete de vacanta pentru Revelion mai pot gasi, pe ultima suta de metri, oferte last minute in tara si in marile orase europene, cu plecare chiar de joi si inclusiv de pe 31 decembrie. Preturile difera foarte mult, mai ales in functie de ora si ziua zborului. Operatorii consultati de agentia de presa News.ro spun ca cele mai mari reduceri se gasesc pe litoralul bulgaresc, unde o noapte de cazare cu mic dejun poate costa numai 25 de euro (circa 112 lei).

Cei care opteaza pentru o minivacanta de Revelion de patru zile intr-o capitala europeana, cu biletul de avion inclus, trebuie sa scoata din buzunar peste 300 de euro de persoana. Astfel, un pachet de Revelion in Praga, cu trei nopti cazare, intre 30 decembrie si 2 ianuarie, mic dejun si bilet de avion, la un hotel de trei stele in centrul orasului costa 368 de euro de persoana in oferta Tarom Tours, care apartine transportatorului aerian de stat, conform News.ro.

Pentru aceleasi servicii, dar la un hotel de patru stele, preturile pornesc de la 384 de euro de persoana. Oferta nu include, insa, si masa festiva de Revelion. In aceeasi perioada (30 decembrie - 2 ianuarie), un pachet de Revelion in Budapesta la un hotel de trei stele porneste de la 320 de euro de persoana, incluzand biletul de avion, cazare trei nopti si mic dejun.

”Am avut pachete de Revelion in toate orasele in care operam curse: Atena, Amsterdam, Roma, Paris, Barcelona, Istanbul, Londra, Hamburg, Madrid etc. Unele s-au vandut, altele le-am anulat, pentru ca platim penalizari daca nu se vand intr-un anumit termen”, au declarat pentru News.ro reprezentantii Tarom Tours. Reduceri foarte mari sunt pentru litoralul din Bulgaria.

Astfel, trei nopti de cazare in Nessebar costa 75 euro de persoana, cu mic dejun, la un hotel de trei stele, a declarat pentru News.ro Dan Anghelescu, directorul general al agentiei La Piovra Turista. In statiunea Sfintii Constantin si Elena, cazarea costa 60 de euro pentru trei nopti de persoana in apartamente in regim hotelier. Cei care aleg sa petreaca Anul Nou in Paralia Katerini, Grecia, trebuie sa scoata din buzunar 90 euro, pentru trei nopti cazare si transport cu autocarul.

”Mai avem inca oferte si in tara. Un pachet la Baran, de cinci nopti cu demipensiune, plus masa festiva de Revelion si brunch de 1 ianuarie, cu acces la piscina acoperita, la patru stele, costa 2.125 lei de persoana, este o reducere de 20%”, a afirmat Anghelescu. Exista si locuri unde proprietari accepta si trei nopti de cazare, in locul ofertei initiale de cinci nopti.

”Mai sunt ceva locuri in Maramures, astfel pachetul la o pensiune de trei stele, trei nopti cazare costa 950 lei, cu demipensiune si masa de Revelion. Pachetul de patru nopti costa 1.200 lei, dar turistii pot sta o noapte in plus gratis”, a mentionat directorul La Piovra Turista. Pentru destinatii exotice, ofertele last minute presupun plecarea din 8 ianuarie, cel mai devreme. Un pachet de vacanta all inclusive in Mexic, la cinci stele, cu plecare din 8 sau 9 ianuarie, costa 1.290 euro de persoana, avand inclus si biletul de avion.

In Republica Dominicana, la Punta Cana, cu plecare din 9 sau 16 ianuarie, un pachet de vacanta all inclusive la un hotel de cinci stele costa 1.150 euro de persoana, sapte nopti si bilet de avion. „Turistii pot veni in agentie si pe 30 decembrie, direct cu bagajele facute, sa plece apoi direct la aeroport. Se pot gasi bilete de avion cu plecare in 30 sau 31 decembrie si cazare, pretul insa este foarte volatil”, spune Anghelescu.

Potrivit motorului de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro, un bilet de avion Bucuresti - Milano, cu plecare pe 31 decembrie si retur pe 2 ianuarie 2017, costa 110 euro. Separat, cazarea doua nopti la un hotel de patru stele, fara mic dejun, costa 262 euro. De asemenea, un bilet de avion Bucuresti-Londra, plecare pe 30 decembrie si intoarcere pe 3 ianuarie, costa 149 de euro. In capitala britanica, cazarea pentru patru nopti la un hotel de patru stele depaseste 1.500 de euro.

