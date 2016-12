Aproape jumatate dintre romani (48%) vor petrece Revelionul acasa, cu familia, prietenii si rudele, in vreme ce doar 9% au ales sa petreaca intrarea in Noul An in oras, potrivit unui studiu realizat de E.ON in opt tari europene la sfarsitul anului 2016.

Aceeasi proportie a celor care vor sarbatori Revelionul la domiciliu se regaseste si in cazul cetatenilor maghiari chestionati, insa procentajul celor care au declarat ca au de gand sa iasa in oras in noaptea dintre ani este dublu fata de cel al romanilor. Nu departe in preferinte se situeaza cehii si italienii, care in proportie de 43%, respectiv 40% si-au exprimat dorinta de a sta linistiti acasa. Spre deosebire, doar circa o treime dintre germani (27%) au spus ca vor sta acasa de Revelion, iar 20% dintre ei au declarat ca vor petrece in oras, conform studiului mentionat.

Si, totusi, ce vor face oamenii de Revelion? In proportii apropiate (33%, respectiv 30%), cehii si romanii spun ca vor urmari programele de la televizor, la polul opus situandu-se italienii, doar 9% dintre acestia declarand ca vor prefera telecomanda televizoarelor. Si in cazul germanilor si al britanicilor, numai 14% au spus ca vor sta in fotolii in fata micilor ecrane.

Totusi, in ciuda faptului ca hotelurile si vilele din statiuni sunt rezervate la capacitate maxima, perioada din jurul Revelionului nu este chiar una de vacanta in Europa. Doar 6% din populatia Germaniei are planuri de vacanta sau alte activitati, si pana si aceasta cifra este mai ridicata decat cea din restul Europei. Doar 4% dintre respondentii din Romania au afirmat ca vor merge in vacanta, in timp ce in cazul cehilor, ungurilor si italienilor intervievati pe acest subiect ponderea este de 3%. De remarcat si numarul ridicat al celor care au declarat ca nu au nimic planificat pentru Revelion, in aceasta situatie fiind 30% dintre britanici, 23% dintre respondentii turci, 18% dintre germani si 11% dintre romani.

Aceste rezultate fac parte din studiul “Traind in Europa”, in cadrul caruia E.ON si Kantar EMNID au chestionat circa 8.000 de oameni din Germania, Marea Britanie, Italia, Republica Ceha, Romania, Suedia, Turcia si Ungaria in luna decembrie 2016.

Sursa foto: g-stockstudio/Shutterstock.com