Protectia patrimoniului national este una dintre responsabilitatile principale ale Ministerului Culturii si intra in prerogativele sale fundamentale, transmite institutia, conform News.ro.

Depunerea dosarului Rosia Montana la UNESCO finalizeaza un proces inceput din 2011 (cand Comisia Nationala a Monumentelor Istorice a recomandat oficial Ministerului Culturii includerea Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO) si continuat in mandatul Guvernului condus de Dacian Ciolos, prin adaugarea Rosiei Montane pe Lista Indicativa a Romaniei la UNESCO in februarie 2016, se arata pe site-ul ministerului. ”Nu este, asadar, un act de dispozitie cu caracter de noutate care sa fie limitat de prerogativele restranse ale Guvernului Romaniei in aceasta perioada, ci un act de administrare in vederea conservarii patrimoniului national”, a transmis ministerul.

Valoarea exceptionala a Rosiei Montane este recunoscuta si afirmata de un numar fara precedent de grupuri, institutii si organizatii ale specialistilor din tara si din strainatate in domeniul cercetarii si protejarii patrimoniului, intre care ICOMOS, organismul consultativ al UNESCO pentru evaluarea obiectivelor culturale propuse pentru inscriere in Lista Patrimoniului Mondial.

Odata identificata valoarea exceptionala a unui obiectiv, articolul 4 din Conventia Patrimoniului Mondial impune obligatia declansarii procedurilor pentru ocrotirea obiectivului respectiv, iar includerea sa in Lista Patrimoniului Mondial este primul pas in acest sens. Recunoasterea internationala a valorii universale a patrimoniului national face parte dintre indatoririle impuse de legea romaneasca si de conventia UNESCO semnata de Romania.

”Am considerat necesar sa abordam acest subiect cu ceea ce el are ca data esentiala: un monument istoric de importanta nationala (si recunoscut ca atare de Statul Roman), si universala, aflat totodata pe lista celor mai periclitate sapte situri din Europa (1) si a celor mai periclitate din lume (2). Recunoasterea internationala a unor situri de asemenea valoare este chiar misiunea UNESCO si a Romaniei, prin semnarea Conventiei privind Protectia Patrimoniului Mondial, Cultural si Natural”.

In prezent, Romania are sase pozitii culturale si o pozitie naturala in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: bisericile cu pictura exterioara din Moldova, Manastirea Horezu, satele cu biserici fortificate din Transilvania, cetatile dacice din Muntii Orastiei, centrul istoric al orasului Sighisoara, bisericile de lemn din Maramures si Delta Dunarii.

Corina Suteu isi manifesta speranta ca ministrul Culturii, Ioan Vulpescu, va sustine si va duce mai departe in cele mai bune conditii acest demers. Decizia finala privind includerea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a Rosiei Montane apartine exclusiv Comitetului Patrimoniului Mondial, in baza evaluarii dosarului depus.

In perioada februarie - august 2017 va avea loc evaluare tehnica a dosarului, in septembrie 2017 va fi organizata o vizita de evaluare pe teren a peisajului cultural nominalizat, iar in iulie 2018 va fi facuta analiza in Comitetul Patrimoniului Mondial si va fi luata o decizie privind inscrierea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Sursa foto: salajean/Shutterstock.com 41