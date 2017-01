Biletele de avion cu perioada de calatorie in lunile ianuarie si februarie sunt mai ieftine cu 40-45% fata de media pretului biletelor in restul anului, daca sunt rezervate din timp, in contextul in care liniile aeriene lanseaza in ianuarie cele mai mari promotii din an, potrivit unui comunicat publicat de agentia online de turism Vola.ro .

Luna decembrie, in schimb, este cea mai scumpa si aglomerata luna pentru calatoriile cu avionul, in conditiile in care creste masiv numarul celor care vor sa mearga acasa de sarbatori sau care vor sa petreaca vacanta departe de casa, potrivit Vola.ro.

Cei care vor sa calatoreasca in sezonul de iarna la preturi mici au ocazia ideala in ianuarie si februarie, daca isi rezerva din timp biletele, scrie News.ro.

”Astfel, daca in alte luni ale anului pretul mediu al unui zbor spre Roma este de 20 euro dus – intors, in luna ianuarie turistii au posibilitatea sa isi achizitioneze un bilet de avion cu pana la 50% reducere”, se arata in comunicat.

Situatia se repeta si in cazul altor destinatii populare pentru turistii romani precum Londra, Milano si Paris. In general, daca opteaza sa calatoreasca in luna ianuarie, turistii romani pot lua bilete cu pana la 40% mai ieftine decat in restul anului.

Dincolo de preturile considerabil mai mici, liniile aeriene pregatesc, in prima parte a lunii ianuarie, cele mai mari reduceri din an la biletele de avion. Astfel, majoritatea companiilor aeriene au promotii inca din primele zile ale anului cu pana la 50-60% reducere.

Destinatiile externe cele mai cerute de turistii romani vor ramane si in anul 2017 Londra, Roma, Milano si Paris, potrivit Vola.ro.

Dintre destinatiile interne, cererea de bilete pentru Cluj ar putea creste considerabil, in special datorita companiilor low cost care vor opera mai multe zboruri pe aeroportul Avram Iancu.

In cazul city break-urilor, Roma se va clasa in topul preferintelor clientilor Vola.ro si in 2017, iar Barcelona si Paris sunt urmatoarele doua variante in ordinea popularitatii. In topul destinatiilor de city-break se mai afla Dubai si Lisabona.

Un mini-sejur la Roma format din bilet de avion si 2 sau 3 nopti de cazare incepe de la 109 euro, la Venetia de la 119 euro, iar la Milano de la 129 euro, potrivit informatiilor Vola.ro.

Sursa foto: Alberto PĂ©rez Veiga/Shutterstock.com