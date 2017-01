Tot mai multi romani aleg sa calatoreasca in sezonul rece si cauta, in special, destinatiile exotice. Potrivit datelor Paravion , cea mai solicitata destinatie exotica de catre turistii romani, pentru luna ianuarie, este Bali, iar bugetul mediu alocat pentru o vacanta de 10 nopti la 4 stele in aceasta insula se ridica la 1.400 de euro de persoana.

Temperaturile ridicate si frumusetea locurilor ii determina pe turistii romani care merg in concedii in strainatate, in luna ianuarie, sa aleaga destinatiile exotice. In topul preferintelor din aceasta luna se regaseste mica insula din Indonezia, Bali, deja consacrata in randul romanilor. Cei care calatoresc aici cheltuiesc circa 1.400 de euro de persoana pe o vacanta ce include biletul de avion dus-intors, transferul de la aeroport si cazarea pe 10 nopti, cu mic dejun inclus, la un hotel de 4 stele.

Romanii care au ales sa calatoreasca in plina iarna in afara continentului cu un buget mai redus si-au indreptat atentia catre destinatii precum Dubai, unde o vacanta de 7 nopti la un hotel de 3 stele, cu bilete de avion incluse, costa, in medie, 600 de euro de persoana, declara Remus Visan, director general al Paravion.

Potrivit acestuia, exista un numar ridicat de turisti care profita de perioada de imediat dupa Sarbatori pentru a calatori inclusiv in destinatii exclusiviste, precum Maldive. Astfel, platesc, in medie, circa 2.000 de euro de persoana pentru un pachet ce acopera transportul cu avionul dus-intors, transferul de la aeroport si retur, respectiv 7 nopti de cazare la hotel de 4 sau 5 stele.

De asemenea, si apetitul romanilor pentru city break-urile europene se pastreaza si in luna ianuarie. Astfel ca, in topul destinatiilor preferate de catre turisti se regasesc marile metropole precum Amsterdam, Munchen, Paris si Viena.

Majoritatea plecarilor catre aceste destinatii au loc in prima jumatate a lunii ianuarie, iar durata medie de calatorie este de 3-4 zile. „Cei care isi doresc un city break in Europa cu un buget mai redus pot opta pentru biletele de avion cu plecare catre orase precum Roma, Milano, Torino, Berlin, Atena sau Istanbul, acestea fiind cele mai ieftine destinatii disponibile pentru luna ianuarie”, adauga reprezentantul companiei.

Conform datelor Paravion, cel mai ieftin bilet de avion cu destinatie europeana care s-a rezervat pentru luna ianuarie este unul de pe ruta Bucuresti - Roma, la pretul de 29 de euro.

Paravion tinteste in 2016 o cifra de afaceri de 60 de milioane de euro, in crestere cu 30% fata de anul trecut. Principalul concurent al Paravion in Romania este Vola. Pe piata mai sunt Tripsta.ro, Fly-go.ro si eSky.ro.

Sursa foto: Pixabay.com