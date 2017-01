2016 a fost, potrivit CNN, unul dintre anii cei mai lipsiti de accidente din istoria aviatiei. In pofida unor accidente aviatice de rasunet, numarul acestora a fost, de fapt, in continua scadere in ultimii 20 de ani. Astfel, AirlineRatings.com, singura organizatie de rating cu privire la serviciile si siguranta transportului aerian de linie, a oferit publicitatii clasamentul celor mai sigure 20 de companii aeriene din 2017 pentru pasageri, dintr-un total de 425 pe care le monitorizeaza. In TOP 10, doar doua companii din Europa sunt prezente.