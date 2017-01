Niciun avion nu a putut decola miercuri dimineata de pe aeroportul Henri Coanda Intre orele 6.00 si 8.30, din cauza ninsorii extrem de puternice, a declarat anterior, pentru News.ro, directorul de comunicare al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Valentin Iordache. La ora redactarii acestei stiri, potrivit paginii de internet a aeroportului Henri Coanda, exista cinci curse care au intarzieri mai mari de trei ore, dintre care trei curse Wizz Air (destinatii Londra, Dortmund si Treviso), o cursa Air France (destinatie Paris) si una Lufthansa (destinatie Frankfurt), conform News.ro.

"Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo si se aterizeaza in deplina siguranta. Incepand cu ora 08.30, aeronavele au inceput sa decoleze. Unele zboruri au inregistrat intarzieri la decolare, determinate de necesitatea degivrarii aeronavelor", a precizat compania, intr-un comunicat. Potrivit paginii de internet a aeroportului Henri Coanda, dupa ora 8.30 au decolat deja avioanele care efectueaza mai multe curse interne si internationale.

La aceasta ora asteapta sa decoleze mai multe curse ale unor companii aeriene precum Wizz Air, Ryanair, Lufthansa, Tarom, Blue Air, KLM si British Airways. Miercuri a intrat in vigoare cod portocaliu de ninsori in mai multe zone din tara, iar caderile puternice de zapada au creat probleme serioase in domeniul transporturilor.

Sursa foto: Sergydv | Dreamstime.com