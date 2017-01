Introducing Transpose from Fly Transpose on Vimeo.

Grupul Airbus a infiintat studio-ul de design A3, prin care incearca sa creeze aeronavele viitorului. Conceptul se numeste Transpose si se refera la o aeronava cu design modular in care piesele din interior, scaune, mese si orice alt tip de mobilier, sa poata fi mutate, schimbate sau inlocuite. Pe scurt, avionul viitorului va fi ca un puzzle.

Astfel, prin modificarea spatiului si in avionul viitorului se pot crea paturi, sali de fitness, spa si locuri de joaca pentru copii. Mai mult, interiorul avionului poate fi modificat in functie de zbor si durata acestuia pentru a oferi confortul necesar calatorilor si pentru a nu se plictisi pana la destinatie.

"S-ar putea sa fiti surprinsi cat de greu este sa schimbi ceva intr-o aeronava, inclusiv sa muti toaleta mai in fata sau mai in spate. De ce? Pentru ca modul in care producem si imbunatatim aeronavele este strans legat de toate celelalte sisteme de la bord. Acesta este unul dintre motivele principalele pentru care companiile aeriene fac schimbari intr-o aeronava destul de rar (7-10 ani in medie) si cand o fac vedem doar imbunatatiri conservatoare", spun reprezentantii A3, parte din Airbus pe site-ul conceptului Transpose.

Totodata, ei spun ca vor sa demonstreze ca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic si ca vor lucra la concretizarea conceptului. Asta inseamna, mai spun ei, ca prima aeronava modulara va fi creata in urmatorii ani.

Sursa foto: Mike Fuchslocher/Shutterstock.com