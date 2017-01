Sute de turisti romani, care se intoarc din destinatii asiatice in care si-au petrecut vacanta de Revelion, sunt in prezent blocati pe diverse aeroporturi din Turcia, in principal la Istanbul, si nu pot ajunge in Romania, din cauza ca le-au fost anulate cursele. Agentiile de turism spun ca fac tot posibilul sa-i aduca pe acestia in tara, in conditiile in care unii turisti s-au trezit in estul Turciei, aproape de granita cu Siria.

“Paralela 45 mai are 12 turisti romani in Turcia, am avut 80, dar aceia s-au intos deja in tara. Si cei 12 se vor intoarce cat de curand in tara”, a spus seful ANAT si proprietarul Paralela 45, Alin Burcea, pentru News.ro.

ANAT, nu are o estimare in ceea ce priveste numarul total al turistilor blocati in Turcia.

Agentia de turism online Paravion are peste 200 de pasageri blocati in Turcia, de diferite nationalitati. “Cred ca avem mai mult de 200 de pasageri, de diferite nationalitati, afectati de anularea curselor Turkish Airlines. Cei care au zboruri cu escala au primit cazare din partea companiei si asteapta sa fie rerutati. Lucram impreuna cu toate companiile sa gasim variantele cele mai rapide pentru rerutare”, a declarat miercuri, pentru News.ro, directorul general al Paravion, Remus Visan.

Agentia Alltur are turisti blocati de cateva zile in Gaziantep, un oras din estul Turciei cu o populatie majoritar kurda, situat aproape de granita cu Siria. Circa 100 de romani sunt in aceasta situatie. “Cei doi fini ai mei sunt in Gaziantep din noaptea de 6 spre 7 ianuarie. Noi, la Alltur, am avut mai multe grupuri cu escala in Istanbul, dar au revenit in tara. Noi suntem parteneri Turkish Airlines, nu inteleg de ce compania aeriana a decis sa aterizeze in Gaziantep, unde sunt atentate, se aud impuscaturi”, a declarat miercuri pentru News.ro directorul general al Alltur, Liviu Cirstea.

Turistii au fost cazati intr-un hotel si asteapta vesti de la autoritatile romane. Ei au luat legatura cu Ambasada Romaniei din Ankara, iar autoritatile de la Bucuresti au fost si ele sesizate. Deocamdata, insa, nimeni nu a gasit o solutie. Managerul agentiei de turism nu stie cand se va rezolva situatia, depinzand de autoritatile turce.

"De cand au ajuns acolo, in Gaziantep, plecau spre aeroport in fiecare zi, dar se intorceau inapoi la hotel, din cauza ca se anulau zborurile din Gaziantep spre Istanbul. Speram sa se rezolve azi (miercuri, 11 ianuarie, n.r.)", a mai spus Cirstea. Chiar daca nu exista date centralizate, numarul romanilor blocati in Turcia este de cateva sute, posibil chiar o mie.

Sursa foto: Nikolaev | Dreamstime.com