InterContinental Bucuresti are un nou director general in persoana lui Lior Bebera. Acesta il inlocuieste pe Stefan Frank, dupa mai mult de patru ani la conducerea hotelului.

Ca director general, Lior Bebera raspunde de conducerea operationala a hotelului si de mentinerea unui nivel excelent al serviciilor oferite oaspetilor. Sinonima cu marca InterContinental, calitatea serviciilor sustine misiunea IHG de a crea "hoteluri pe care oaspetii le iubesc" ("great hotels guests love").

De nationalitate germana, nascut in Israel, Lior Bebera a trait si a lucrat in sapte tari pe trei continente. Dorinta de a calatori a aparut ca urmare a statutului de expatriat, calatorind intre Germania si Israel, in anii '80, impreuna cu familia, avand astfel sansa de a interactiona si de a intelege diverse culturi.

Inainte de a veni la Bucuresti, Lior Bebera a lucrat in numeroase hoteluri InterContinental, precum InterContinental Berlin, David InterContinental Tel Aviv, InterContinental Kiev, precum si la sediul central IHG din Londra. Anterior, a ocupat functia de manager de hotel la InterContinental Malta.

In pozitia de European Operations Support Manager la IHG, Lior Bebera a facut parte din Comitetul European de Experti Food & Beverage, care a avut ca misiune crearea unor concepte, instrumente si procese pentru hoteluri cu scopul de a creste veniturile si a imbunatati performantele in restaurante, baruri si in domeniul organizarii evenimentelor.