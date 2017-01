Pretul biletelor de avion la Blue Air includ un bagaj de mana de max. 10 kg si toate taxele. Pe ruta Bucuresti-Tel Aviv mai opereaza Wizz Air.

Blue Air ajunge astfel sa opereze 33 de destinatii din capitala Romaniei, din totalul de 97 de rute oferite in 2017.

Blue Air si-a inceput activitatea acum 12 ani, in prezent operand peste 90 de rute in Belgia, Cipru, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Marea Britanie, Portugalia, Romania, Suedia si Spania. Compania are 8 baze operationale, in Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Constanta (din 27.04.2017), Iasi, Larnaca, Liverpool (din 26.03.2017) si Torino.

Blue Air a primit certificarea IATA Operational Safety Audit (IOSA) din partea International Air Transport Association (IATA) pentru standarde exceptionale de operare si este membru cu drepturi depline IATA.

Blue Air opereaza o flota de aeronave Boeing 737, avand interioare moderne cu scaune Recaro, ce ofera pasagerilor o experienta imbunatatita si confortabila pe timpul zborului.

Pe piata din Romania, Blue Air concureaza cu Ryanair si Wizz Air.