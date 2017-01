Paralela 45 a incheiat 2016 cu o cifra de afaceri de 44 milioane euro si estimeaza o crestere de 10%, in conditiile in care exista o tendinta de crestere economica, spune proprietarul agentiei, Alin Burcea. Cresterea este bazata, de asemenea, pe introducerea de noi destinatii de vacanta.

"Anul 2017 este semi-predictibil. Ce se simte pana acum sunt numai premize pozitive, este o tendinta de crestere economica clara, nu numai la agentii, ci si la hoteluri. Pe 7 ianuarie s-a dat un act normativ care ajuta hotelierii de pe litoral sa plateasca salarii mai mici", spune Alin Burcea.

In ce priveste compania sa, antreprenorul estimeaza o o crestere de 10%, de 4 milioane euro, bazata pe introducerea de noi destinatii de vacanta din Cluj, Iasi, Timisoara si Bucuresti, cum ar fi zboruri catre Tenerife, Madeira, insula greceasca Kos, Ischia, Cipru de Nord, Gran Canaria. In total, pe sezonul estival, vor avea loc 47 de plecari saptamanal catre 28 de destinatii.

Antreprenorul a decis sa reintroduca insula Kos in portofoliu pentru ca imigrantii din Siria instalati acolo au inceput sa plece. In plus, pariaza pe Albania, o alternativa cu preturi mai mici la Grecia, si pe Tenerife, pentru care a rezervat locuri la Wizz Air si Tarom.

"Wizz Air a deschis Clujul catre lume. S-a ajuns in situatia in care (n.r.: turistii din Cluj) se hotarasc miercuri si pleaca vineri. In general, romanii vin cu un buget in cap in agentie cand vor sa cumpere o vacanta. Bugetul mediu de vacanta este de 550-600 euro", spune proprietarul Paralela 45.

In plus, Paralela 45 mizeaza pe circuite atat in Africa si Asia, cat si in Europa, cu autocarul spre Croatia, Grecia si combinat Grecia si Italia cu trecere cu feriborul in Bari.

