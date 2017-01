Din ce in ce mai multi romani prefera sa calatoreasca in interiorul Europei, catre destinatii cu iesire la Marea Mediterana sau Oceanul Atlantic, unde cultura si experientele locale sunt familiare, dar si de cealalta parte a lumii, catre Africa si Asia, pentru vacante exotice si rafinate. Specialistii motorului independent si gratuit de cautare a ofertelor de calatorie Momondo.ro au analizat preferintele calatorilor romani pe durata a doi ani, 2015 si 2016, si au identificat principalele tendinte de calatorie care se pot regasi in anul 2017.

Calatoriile interne, mai nou cu avionul

Romanii sunt tot mai interesati sa calatoreasca in Romania cu avionul si, astfel, sa economiseasca bani dar, mai ales, timp, reducand orele de calatorie cu trenul sau cu masina la o ora cu avionul. Zborurile interne au inregistrat cea mai mare crestere in cautari (+664%), fiind pe prima pozitie in topul destinatiilor catre care romanii au ales sa calatoreasca cel mai mult in 2016. Cererile de zbor au fost facute in mod constant pentru principalele aeroporturi din tara, din Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi, acest lucru fiind posibil in principal datorita numeroaselor oferte de zbor pe care operatorii low-cost le pun la dispozitie incepand din 2016.

„Interesul fata de turismul intern a crescut semnificativ in 2016. Unul dintre principalii factori care au contribuit si continua sa contribuie la aceasta tendinta este patrunderea operatorilor low-cost pe rutele domestice, cu oferte de zbor la preturi mult mai reduse fata de cheltuielile implicite ale unei calatorii cu mijloace de transport in comun sau personale“, a declarat Mircea Giurca, Marketing Manager momondo Romania.

Mai aproape de mare si de casa

Grecia nu este o destinatie noua in topul preferintelor romanilor, insa este destinatia europeana cu cea mai mare crestere in cautarile acestora (+202%) in 2016 fata de anul precedent. O explicatie ar putea fi stabilitatea politica dupa evenimentele din 2015 (referendum privind programul de austeritate economica), precum si o usoara scadere a preturilor. Atena este principala destinatie preferata de romani, cautarile pe site-ul momondo.ro inregistrand o crestere de 231% in 2016, comparativ cu anul precedent.

Continuand pe tarmurile Marii Meditaraneene, romanii au cautat in 2016 numeroase oferte de zbor catre Cipru, cu 105% mai mult decat in 2015. „Un factor determinant in acest sens poate fi instabilitatea din Turcia, care a cauzat reorientarea cererii catre Cipru”, a adaugat Mircea Giurca.

Impartasind din elementele cheie precum iesirea la mare si proximitatea, Croatia completeaza topul destinatiilor in crestere, cu +152% in cautari anul trecut comparativ cu 2015. Interesul crescut al romanilor pentru Croatia se datoreaza in principal destinatiei Dubrovnik, o noua alternativa la litoralul bulgaresc.

Familiaritate si origini latine

Cresteri seminificative in cautarile romanilor sunt intalnite, de asemenea, in cazul tarilor latine Portugalia si Italia, care raman pe pozitii de top in destinatiile preferate de conationali, cu +90% si, respectiv, +70% in 2016 fata de 2015.

„Destinatiile si, totodata, culturile latine s-au bucurat dintotdeauna de aprecierea romanilor, ele fiind o alternativa de calatorie avantajoasa, accesibila ca pret si ca experienta culturala. Suntem familiari cu obiceiurile, bucataria, muzica sau limbile latine. Dincolo de acestea, un interes mai mare in 2016 pentru Portugalia, si pentru Lisabona in special (+109% in cautari), poate fi legat in egala masura de ofertele de calatorie puse la dispozitie de operatorii low-cost”, a spus Mircea Giurca.

Spania este, de asemenea, o destinatie care se afla in continuare in preferintele calatorilor romani si, mai mult, ale echipelor sportive romanesti pentru cantonamente. La fel ca Italia, Spania este pentru romani una dintre principalele destinatii de calatorie in interes de serviciu sau pentru vacante. Destinatia care a inregistrat cea mai mare crestere in cautari este Tenerife (+89%).

Deplasari in Europa vecina

Interesul romanilor de a calatori catre Germania a scazut cu 21% in 2016 fata de 2015, perioada in care Germania a fost tinta atacurilor teroriste. Cu toate acestea, cautarile de zbor catre Berlin au fost cu +214% mai multe anul trecut decat in 2015, ceea ce mentine Germania in topul preferintelor romanilor.

La granita de Est a Germaniei si in topul destinatiilor celor mai cautate de catre calatorii romani se pozitioneaza Polonia. Cu o crestere de +43% in cautari in 2016, Polonia ramane una dintre principalele tari aflate la o aruncatura de bat de Romania de care tot mai multi romani sunt interesati sa ii treaca pragul si sa o descopere. In acelasi plan al cresterilor semnificative in 2016 se afla si Ungaria, avand cu +204% mai multe cautari fata de 2015.

Deconectare si rasfat intr-un cadru exotic

Multi romani si-au pregatit bagajele pentru vacante de care sa se bucure departe de casa. Comparativ cu 2015, interesul calatorilor romani pentru destinatiile exotice din Asia si Africa a crescut semnificativ anul trecut. Cea mai mare crestere in cautarile efectuate pe site-ul momondo.ro in 2016 a fost pentru Seychelles (+210%). Pe a doua pozitie in topul preferintelor, la o distanta de doar cateva procente, se afla Tanzania si Indonezia, in crestere cu +142%, respectiv +139% in 2016. De asemenea, cautarile mai multor romani s-au indreptat anul trecut si catre Maldive si Maroc, cu +82% si +44% mai multe fata de anul 2015.

Mai multe cereri pentru Islanda si Rusia

Lasand in urma palaria si ochelarii de soare, numerosi romani au fost atrasi anul trecut de taramul de gheata, Islanda, si de Rusia. Cu o crestere de +116% in cautari in 2016 fata de un an inainte, Islanda este o destinatie din ce in ce mai populara in randul conationalilor. Fata de 2015, Rusia a inregistrat, la randul ei, o cerere mai mare din partea romanilor anul trecut, de +89%. Cele mai multe cautari efectuate au fost pentru marile orase-port, Moscova si Saint Petersburg.

Turcia si Egipt, mai putin tentante

De partea cealalta a baricadei, cu cele mai mari scaderi in preferintele romanilor sunt Turcia si Egipt. Cautarile catre Turcia au inregistrat o scadere semnificativa in 2016 fata de 2015 iar aceste rezultate pot veni pe fondul tensiunilor deja existente la nivel social si al instabilitatii politice din iulie 2016. Specialistii momondo au observat, astfel, faptul ca romanii evita sa calatoreasca in zone cu amenintari teroriste, asa cum este si cazul Egiptului, pentru care s-au inregistrat mai putine cautari in 2016 comparativ cu 2015.

Sursa foto: Marie Maerz/Shutterstock.com