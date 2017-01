In 2016, Blue Air a inregistrat un numar record de 3.590.129 pasageri, in crestere cu 165% fata de 2014 si mai mult cu aproape 1,5 milioane de pasageri fata de TAROM (2,1 mil. pasageri in 2016).

Blue Air se afla astfel pe locul 2, dupa Wizz Air, care a transportat 5,5 milioane de pasageri din Romania in 2016. Pentru 2017, Blue Air estimeaza ca va transporta 4.050.000 pasageri.

Expansiunea companiei Blue Air in 2016 a inceput in 27 martie, cu lansarea a 25 rute noi pana la finalul lunii septembrie.

In total au fost lansate 30 de rute noi in 2016.

In ce priveste zborurile, Blue Air a inregistrat peste 13.000 de zboruri anul trecut, aproape dublu fata de 2015.

Blue Air opereaza un total de 24 de aeronave, dublu fata de acum doi ani, iar in acest an flota companiei va creste pana la 30 de aeronave.

Pe piata low-cost din Romania, Blue Air concureaza cu Wizz Air si Ryanair.