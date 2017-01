Turistii romani care au renuntat sa mai mearga in vacanta in Turcia opteaza in acest an pentru un concediu in Grecia, Spania, merg in croaziere sau pe litoralul romanesc, a declarat Antonio Nitu, directorul general al Aerotravel, una din cele mai mari agentii de turism din Romania.

Profitand de evenimentele din ultimul an din Turcia, operatorii greci au majorat insa tarifele cu 5-10%, lucru care s-a reflectat si in preturile finale ale pachetelor cumparate in Romania. ”Profita ca si in alte tari creste cererea. Tarifele se duc in continuare in sus. Pentru ca toata lumea se asteapta ca in Turcia sa nu fie tocmai bine. Si atunci merg la mare, la soare, in Grecia”, afirma Antonio Nitu, potrivit News.ro.

Acesta spune ca grecilor le plac turistii romani pentru ca stiu sa se distreze si lasa bacsis. ”Turistii romani au fost speriati de evenimentele din Turcia de anul trecut, astfel ca litoralul romanesc a inregistrat cele mai bune rezultate din toate timpurile, unde tarifele nu sunt deloc mici. De exemplu, un hotel de trei stele cu demipensiune in Eforie Nord, in luna iulie, costa cat o vacanta in Grecia”, adauga reprezentantul Aerotravel.

Contractele dintre operatorii eleni si Aerotravel, privind vacantele din 2017, sunt semnate inca din octombrie anul trecut, fiind al doilea an in care cresc tarifele. In opinia oficialilor Aerotravel, Turcia va vinde in continuare vacante in statiunile sale. ”Economia turismului in Turcia e foarte bine facuta. Aportul la Produsul Intern Brut este extrem de mare. Ei au facut investitii importante in turism si ei trebuie sa isi intoarca investitiile. Vor scadea foarte mult preturile”, a declarat Antonio Nitu, care a precizat ca orasele afectate sunt Istanbul si Ankara.

Oficialii Aerotravel spun ca, in urma cu doi ani, hotelierii din Turcia majorasera tarifele cu 10-15%, fata de anii anteriori. In prezent, un pachet all inclusive la un resort de cinci stele in Turcia costa pornind de la 500 de euro de persoana, fata de 800 de euro, inainte de atentatele de anul trecut, adauga oficialii agentiei de turism.

”Impactul unui atac terorist se reflecta si in pretul unui city break, care scade considerabil dupa un astfel de eveniment. S-a vazut ca imediat dupa astfel de evenimente triste, operatorii locali au reactionat si au scazut preturile. Sunt si turisti care profita de aceste reduceri”, adauga Antonio Nitu.

In ceea ce priveste tendintele din sezonul estival din acest an, cele mai cautate destinatii vor ramane Grecia, Turcia (statiunile), Bulgaria, Spania si litoralul romanesc, dar ”nu neaparat in ordinea asta”, spun reprezentantii Aerotravel. Aerotravel este una din cele mai mari agentii de turism din Romania cu vanzari cumulate de 151 milioane lei in 2016, pentru cele trei companii din grup.