Compania care a solicitat saptamana trecuta Tribunalului Hunedoara deschiderea procedurii insolventei, in vederea reorganizarii sale pe cale judiciara, este Mareea Hotels SRL, al carui administrator este Marius Usturoiu, cel care in vara anului trecut a solicitat si intrarea in insolventa a Mareea, una din cele mai mari agentii de turism din Romania, conform News.ro.

Marius Usturoiu a semnat in 2015 un contract de vanzare-cumparare pe 25 de ani cu Marian Sorin Fati, proprietarul hotelului Mercur-Minerva, insa acesta l-a anuntat in septembrie anul trecut pe Usturoiu ca vrea sa rezilieze contractul, desi prima rata anuala era deja platita. Usturoiu arata intr-un comunicat emis luni ca a cerut intrarea in insolventa a Mareea Hotels SRL „pentru a se putea apara de abuzurile la care este supusa de proprietarul hotelului, Fati Marian Sorin”. Hotelul ar putea fi redeschis in perioada imediat urmatoare, iar din primavara sa functioneze in regim normal si sa poata primi turisti, afirma Marius Usturoiu. Mareea Hotels a avut un profit net de peste 2,6 milioane de lei anul trecut.

In 2011, Mareea Hotels SRL a semnat cu firma lui Fati Marian Sorin un contract de inchiriere a hotelului Mercur-Minerva pe o perioada de 15 ani. Dupa patru ani de contract, Fati Marian Sorin a decis sa lichideze firma pe care era inregistrat hotelul si sa mute imobilul pe persoana fizica, iar, la acel moment, Mareea Hotels a negociat achizitia hotelului in rate, pe o perioada de 25 de ani, arata Usturoiu.

“In cei patru ani in care Mareea Hotels a administrat hotelul, a investit in renovarea lui aproximativ 3 milioane de euro si l-a pozitionat ca una dintre cele mai apreciate unitati de tip family club de pe litoralul romanesc. Dintr-un hotel cu probleme si pierderi, Mercur-Minerva a devenit, sub administrarea Mareea Hotels SRL, o unitate turistica cu un nume bun in piata si profitabila”, se precizeaza in comunicat.

Investitiile initiale derulate de Mareea Hotels luau in calcul o perioada de operare a hotelului de minimum 15 ani, asa cum prevedea contractul de inchiriere. Antecontractul de vanzare-cumparare a fost incheiat in toamna anului 2015 intre Mareea Hotels si Fati Marian Sorin, iar ratele anuale urmau sa fie achitate in luna noiembrie.

„Dupa ce am platit prima rata in 2015, iar hotelul a functionat fara probleme, inca de la inceputul sezonului urmator, Fati a incercat sa ne discrediteze pe toate fronturile si sa nu mai respecte contractul. El a spus in piata ca n-o sa mai putem opera hotelul, ca o sa ni-l ia si a inceput sa discute cu angajatii si sa faca strategii de preluare a hotelului. Dupa ce ne-a discreditat in piata, catre furnizori si parteneri, afectandu-ne imaginea, in septembrie mi-a trimis notificare ca doreste rezilierea contractului de vanzare-cumparare in contextul in care aveam prima rata platita, iar urmatoarea era in 15 noiembrie”, a declarat Marius Usturoiu, administratorul Mareea Hotels.

Acesta sustine ca, ulterior, operarea hotelului a devenit dificila si riscanta, in contextul in care nu se stia sigur ce se va intampla cu el din anul urmator. In anii anteriori, la 31 ianuarie, Mercur-Minerva avea deja incasati pentru sezonul urmator un milion de euro din vanzarile early booking, ceea ce reprezinta o treime din vanzarile totale ale hotelului pe parcursul unui an.

“Demersurile lui Fati au afectat complet activitatea hotelului, care neputand fi operat, a pierdut incasari de un milion de euro in perioada septembrie 2016-ianuarie 2017, bani cu care si-ar fi putut plati, fara probleme, restantele la bugetul de stat si diferentele neachitate catre furnizori, estimate la 900.000 de euro”, a spus Usturoiu.

El a ajuns la concluzia ca cea mai sigura si rapida cale pentru achitarea tuturor datoriilor societatii este reorganizarea. "Indicatorii economici aferenti ultimilor sase ani demonstreaza ca am performat in aceasta industrie si formeaza baza solida indispensabila pentru reorganizarea cu succes a companiei", a adaugat Usturoiu.

Tribunalul Hunedoara a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei asupra averii Mareea Hotels SRL, desemnand, in calitatea de administrator judiciar, societatea TZA Insolventa S.P.R.L. Mareea Hotels opereaza, inca de la infiintare in 2011, complexul hotelier Mercur – Minerva din Mamaia, pe care l-a preluat de la societatea falimentara Fati M Club SRL. Compania inregistrat in 2015 o cifra de afaceri de 15,3 milioane lei si un profit net de 709.842 lei, iar pentru anul 2016 a anuntat o crestere cu 10% a cifrei de afaceri si un avans cu 300% a profitului.

Sursa foto: Shutterstock/Mut Hardman