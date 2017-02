Compania a anuntat, vineri, ca scoate la vanzare 20.000 de bilete de avion la un pret de 5 euro, pentru calatorii efectuate in perioada 6 februarie si 31 martie, scrie News.ro.

"Care companie ofera tarife de la 5 euro? Alta intrebare", este mesajul de pe fotografie, care il infatiseaza pe ministrul Justitiei la Guvern, in conferinta de presa de dupa sedinta Executivului de marti seara, cand a fost aprobata celebra Ordonanta de Urgenta de modificare a codurilor penale, care a generat proteste masive de strada in orasele din Romania.

Ryanair are sediul in Irlanda, nefiind inregistrata in Romania, dar a anuntat o extindere masiva pe piata romaneasca incepand de anul trecut, inclusiv pe cursele interne.