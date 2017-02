Cautarile ofertelor de zbor catre Bucuresti au crescut in primele zile din februarie, ceea ce ar putea fi o reactie a romanilor din strainatate la evolutia evenimentelor din tara, potrivit Momondo.ro, un motor de cautare a zborurilor, dupa analiza cautarilor din perioada 1-4 februarie 2017.

Evenimentele recente care au avut loc in Romania i-au determinat pe romanii din marile tari din Europa sa revina la Bucuresti.

Cele mai multe cautari de zbor catre Bucuresti s-au inregistrat din Elvetia, cu o crestere de 26% fata de saptamana anterioara. Totodata, numerosi romani stabiliti in tarile latine si nordice au cautat oferte de zbor catre Capitala in primele zile din februarie. Accesarile zborurilor dinspre Italia, Portugalia, Franta si Spania catre Bucuresti au crescut cu 25%, 22%, 21% si, respectiv, 8%. In aceeasi masura, interesul romanilor din Danemarca, Tarile de Jos si Suedia pentru a veni spre Bucuresti a crescut cu 24%, 20% si 18% pentru perioada 1-4 februarie 2017.

"Am remarcat o crestere a interesului fata de zborurile catre Bucuresti in perioada 1-4 februarie comparativ cu aceleasi zile din saptamana anterioara, 25-28 ianuarie 2017, mai ales dinspre Elvetia, Italia si Danemarca”, a declarat Mircea Giurca, marketing manager Momondo Romania.

Momondo cauta printre peste 700 de site-uri de calatorii, scanand in timp real internetul pentru a compara oferte cu privire la zboruri, hoteluri sau inchirieri auto pentru a gasi cele mai bune preturi. Momondo are birourile in Copenhaga si este prezent pe 35 de piete internationale.

Sursa foto: travellight/Shutterstock.com