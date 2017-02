Le Sireneuse – hotel de 5 stele in Positano



Are un Champagne Bar si a fost casa de vacanta pentru una dintre ele mai influente familii din Napoli, cea a fratilor Marchesi. Colored Ideas a intrat in hotelul intim, cu doar 58 de camere, care are un aer eclectic ce te face sa te simti ca acasa, fara sa te inhibe luxul etalat in saloane. Pentru art connoisseur-i, pentru fashion lovers, pentru iubitori di profumi, intimitate si Insta pics, pentru toti&toate, Le Sirenuse e “the spot”.



Ayana Resort & Spa – Piscine Infinite



Fabulos, maiestuos si super interesant. Asa poate fi descris in 3 cuvinte complexul de 5 stele din Bali. Acesta te imbie cu 2 dintre cele mai frumoase piscine din lume, dupa parerea consultantului Colored Ideas. In plus, poti sa te bucuri de un Spa cu tratamente signature, cu piscina cu apa calda Aquatonic, reflexologie cu roca vulcanica, masaje de nenumarate feluri si Bar on the rocks, care ofera cea mai frumoasa priveliste la apus.



Resortul balinez este premiat de Conde Nast Traveler si are unul dintre cele mai bune 30 de baruri dintr-un hotel din lume.



Intercontinental Porto – Palacio Das Cardosas



Pe lista destinatiilor de top in 2017, Portugalia a devenit subiect de cautare pe Google. Iar Colored Ideas a gasit unul dintre cele mai interesante hoteluri din Porto, localizat intr-o veche cladire din secolul al 18-lea, in inima centrului vechi si este tipicul classic&luxury, cu candelabre imense din cristal.



Are camere cu mobilier sofisticat si design deosebit, cu bai cu marmura, dar si cu view-uri frumoase – adevarate oaze de relaxare. E locul perfect de unde sa pornesti sa vezi orasul. Este foarte aproape de statia de tren Sao Bento, de Rua das Flores si la 10 minute de mers pe jos pana in Ribeira.



Hotel Cheval Blanc – Caraibe



O destinatie de neratat in 2017 este oaza paradisiaca din Saint-Barthélemy, insula cu unele dintre cele mai frumoase plaje nisipii si ape cristaline ale Caraibelor.



Va puteti caza intr-una dintre cele 40 de camere, impartite fie in bungalow-uri cochete, cu vedere la dealuri, gradina sau mare, suites ultra elegante si comfortabile sau vilele Flamandes sofisticate, care au majordom inclus.



Ce mai gasesti la Cheval Blanc? Locul ideal pentru picnicuri pe plaja pustie, calatorii romantice cu barca, fitness, jet-skiing si un boutique cool care completeaza cadrul.



Hotel Saratoga – Extravaganta in inima Havanei



A fost si este unul dintre cele mai elegante si sofisticate hoteluri din Havana, preferat de Jimmy Page si Beyoncé si unul dintre cele mai bune din zona. Se afla la doi pasi de Fábrica de Tabacos Partagás si de emblematicul Capitoliu, cu o piscina pe rooftop impresionanta, de unde poti sa admiri intregul oras. Spa-ul si jacuzzi-ul trebuie si ele incercate: una maravilla.

Sursa FOTO: VacationIdea.com