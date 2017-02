Peste 40% dintre pachetele de city break si biletele de avion vandute in intervalul 1 ianuarie - 8 februarie 2017 au perioada de calatorie in "luna iubirii", mare parte dintre acestea fiind pachete - cadou pentru Ziua Indragostitilor sau Dragobete, conform Vola.ro.

Numarul biletelor de avion si al city break-urilor rezervate pentru "luna iubirii" a inregistrat o crestere de 20% raportat la anul 2016, precizeaza Vola.ro intr-un comunicat de presa.

”Sejururile sau biletele de avion oferite drept cadou de Valentine’s Day sunt in plina ascensiune. Observam cresteri de doua cifre de la an la an si incercam sa incurajam aceasta evolutie. Trendul vacantelor – cadou in aceasta perioada este incurajat si de reducerile Early Booking, introduse de agentiile de turism si companiile aeriene.” a declarat Daniel Truica, CEO Vola.ro

Cei de la Vola.ro declara ca cele mai cautate destinatii de city break raman si in aceasta perioada Londra, Roma, Milano, Barcelona si Paris dar se inregistreaza cresteri si pentru destinatii precum Catania - Sicilia, Lisabona si Copenhaga. La aceste vacante - cadou turistii opteaza pentru city break-uri de doua persoane, cu durata de 3-4 nopti. Preturile incep de la 109 EUR in cazul Romei, 119 EUR la Milano, respectiv 149 EUR la Londra.

"Trendurile sunt similare si pentru biletele de avion, capitalele europene fiind cele mai cautate destinatii pentru cadoul de Ziua Indragostitilor. Spre exemplu, un bilet de avion Bucuresti – Londra pleaca de la 33 euro, pentru Paris de la 41 euro si pentru Barcelona de la 52 euro de persoana, zbor dus-intors.", afirma reprezentantii Vola.

Anul trecut, Vola.ro a primit o investitie de 5 milioane de euro din partea 3TS Capital Partners, acelasi fond care a mai investit in Romania in Elefant.ro, InternetCorp, Zoot si Vector Watch.

Sursa foto: Iakov Kalinin / Shutterstock