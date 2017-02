Daca angajatii din sistemul public ar beneficia din acest an de tichete de vacanta, numarul turistilor ar putea creste cu 12-13%, ritm superior celui inregistrat in ultimii ani, de 7-10% a declarat pentru News.ro presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad.

Cresterea s-ar datora bugetarilor care, potrivit proiectului guvernamental, vor fi obligati sa isi petreaca vacanta in Romania. ”De vreo patru ani de zile avem crestere continua intre 7 si 10%. Si in acest an, daca se introduc voucherele de vacanta (pentru bugetari, n.r.), sunt convins, va fi un lucru foarte important, va fi o crestere foarte mare, putem depasi 12-13%”, a spus Murad, pentru News.ro.

Ultimele date oficiale arata ca, anul trecut, numarul de turisti straini in Romania a crescut cu 10,6% fata de anul precedent, pana la 2,47 milioane, numar-record al ultimelor decenii, in conditiile in care a crescut atractia tarii pentru turistii din Europa, Asia si America de Nord. In ultimii anii, numarul turistilor straini in Romania a crescut rapid, la 1,71 milioane in 2013, 1,91 milioane in 2014 si 2,23 milioane in 2015, arata datele Institutului National de Statistica.

In total, in 2016, numarul de turisti in Romania - romani si straini - a crescut cu 10,4% fata de 2015, pana la 10,92 milioane. Presedintele FPTR sustine ca solutia pentru accelerarea cresterii turismului romanesc este o promovare mai agresiva si crede ca Romania poate prelua o parte din turistii pe care Turcia i-a pierdut din cauza evenimentelor din ultimul an. ”Partial, da. La noi sezonul este mai scurt. Se cauta destinatii noi, una din ele suntem noi”, a spus Murad. Ministrul Turismului, Mircea Dobre, a declarat in ianuarie ca angajatii din sistemul public vor primi un tichet electronic de vacanta cel tarziu la 1 iulie.

Tichetul de vacanta ar putea fi folosit oriunde in tara si oricand, pana la sfarsitul anului. ”Dorim sa luam aceasta masura in prima jumatate a anului 2017”, a spus Dobre. Programul de guvernare al PSD prevedea ca toti bugetarii "vor beneficia anual, incepand cu primul semestru din 2017, de un tichet de vacanta egal cu valoarea salariului minim brut din acel an", care va putea fi utilizat doar in Romania. La finele anului trecut, liderul PSD, Liviu Dragnea, anunta ca Guvernul va acorda un tichet de vacanta in cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare bugetar.

La acel moment, el estima ca tichetul va fi introdus din luna martie. In prezent, doar angajatii din sectorul privat pot beneficia de tichete de vacanta, care pot fi folosite numai pentru calatoriile in tara. Potrivit legii, se pot acorda tichete de vacanta cu o valoare maxima a sase salarii de baza minime brute pe tara. Voucherele sunt suportate integral de angajator, iar sumele sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Circa 1,2 milioane de posturi erau ocupate in institutiile si autoritatile publice la sfarsitul anului 2016, potrivit datelor Ministerului Finantelor.

Sursa foto: Martinmark | Dreamstime.com