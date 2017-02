Valentine's Day a devenit o sarbatoare comerciala nationala si in Romania, astfel ca peste 30.000 de romani vor pleca in minivacante de Ziua Indragostitilor, din care 90% in tara, iar restul in strainatate. Cele mai cautate destinatii interne sunt Predeal, Sinaia, Calimanesti si Baile Felix, iar pe plan extern se detaseaza cererile pentru minivacante in Austria si Bulgaria, potrivit unei analize a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

Deoarece ziua indragostitilor va fi in timpul saptamanii, hotelierii au incercat sa profite si au facut oferte pentru cele doua weekenduri de dinainte si de dupa acest eveniment, potrivit FPTR. Pachetele speciale pregatite includ ciocolata, cosuri cu fructe, sticle de sampanie, cina romantica cu meniu specific evenimentului si muzica live, acces gratuit la piscina, sauna, jacuzzi, dus emotional, aromoterapie, conform News.ro.

”Cei mai multi turisti (aproape 28.000) au ales sa petreaca cele doua sfarsituri de saptamana in statiunile din Romania. Pe primul loc se afla Valea Prahovei, unde turistii profita si de stratul de zapada de pe partiile de schi”, a precizat patronatul. Pe Valea Prahovei, ofertele incep de la 200 lei pentru sejur de doua nopti la un hotel de trei stele cu mic dejun inclus si ajung la 800 lei pentru sejur de doua nopti la un hotel de cinci stele, cu mic dejun inclus.

Pentru aceasta sarbatoare s-au pregatit si hotelierii din statiunile balneare, unde tarifele incep de la 150 lei pentru sejur de doua nopti, la un hotel de trei stele cu mic dejun si ajung la 650 lei pentru sejur de doua nopti, la un hotel cinci stele cu demipensiune. In topul preferintelor se afla statiunile Baile Felix, Calimanesti si Sovata, deoarece aici se gasesc hoteluri moderne, dotate cu piscine interioare cu apa termala.

Chiar daca nu este sezon, si hotelierii de pe litoralul romanesc au pregatit oferte speciale pentru Ziua Indragostitilor, dedicate persoanelor romantice care vor sa petreaca iarna cateva zile la malul marii. Majoritatea ofertelor sunt in hoteluri de patru stele, unde tarifele incep de la 400 de lei pentru sejur de doua nopti cu mic dejun.

”Cele mai cautate oferte sunt insa adresate celor care nu si-au planificat o mini-vacanta cu prilejul Zilei Indragostitilor; chiar daca vor ramane acasa, petrecerile in oras, la restaurante sau cluburi vor avea tematica specifica in aceste doua week-enduri, deoarece managerii de localuri au profitat pentru a organiza seri romantice”, spun reprezentantii FPTR. In ceea ce priveste destinatiile externe, anul trecut destinatia cea mai ofertata a fost Italia, in timp ce anul acesta pe primele locuri se situeaza Austria si Bulgaria, datorita vremii favorabile pentru schi.

Pretul pentru un sfarsit romantic de saptamana incepe de la 100 de euro de persoana. La acesta se adauga si alte cheltuieli care includ o cina romantica si alte surprize pentru indragostiti. Destinatiile romantice, traditionale Venetia, Florenta, Paris raman si anul acesta in portofoliul agentiilor de turism cu oferte incepand de la 150 euro persoana/ sejur de trei nopti la hotel de trei stele.

Pentru cuplurile care prefera plajele insorite, agentiile de turism vin cu oferte mai scumpe. Un sejur pe insulele Maldive in perioada 10-17 februarie incepand de la 1.985 euro/sejur de sapte nopti, all inclusive cu bilet avion. Studiul are la baza date obtinute pe baza estimarilor furnizate de membrii FPTR si a sondajului aplicat unui numar semnificativ de companii din turism, analizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc.

Sursa foto: Shutterstock/Spectral-Design