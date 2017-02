"Ce este cel mai important pentru noi este ca avem acces la tehnologie pentru optimizarea ofertelor de calatorie si pentru setarea de politici de preturi prin programe informatice. Mergem spre o corporatie, ii facem analiza partii de activitate care se leaga de calatoriile de business: care sunt destinatiile principale, la ce intervale de timp, cu cat timp inainte isi programeaza o calatorie si ce bugete au. Si atunci in baza unor astfel de analize se seteaza o politica de travel, care ii ajuta pe cei din companii foarte mari sa elimine activitatea a trei secretare si erorile umane care pot aparea", explica Lucia Morariu, proprietara Eximtur, ce inseamna aderarea la Uniglobe.

Aderarea la Uniglobe este in primul rand utila pentru tot ce inseamna calatorii de afaceri, de care se ocupa divizia Eximtur Business.

La sfarsitul anului trecut, Lucia Morariu declara pentru wall-street.ro ca, desi perceptia pe piata a fost aceea de agentie de turism cu scopul de a vinde vacante, "noi traim in proportie din serviciile pe care le dam corporatiilor. Circa 70% inseamna business travel, iar daca acesta nu creste, nu poate sa creasca nici firma".

Eximtur Business genereaza cea mai mare parte a veniturilor companiei, 69% in 2016, si a crescut cu 16% anul trecut fata de 2015.

Echipa diviziei este formata din 35 consultanti specializati care deservesc 120 de clienti corporate si isi desfasoara activitatea in 4 centre aflate in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Sibiu. Dintre evenimentele importante, in a caror organizare s-a implicat EXIMTUR Business anul trecut, mentionam Festivalul International de Film Transilvania – TIFF si Festivalul International Interferente, ambele cu sute de participanti romani si straini.

Compania de calatorii Eximtur, infiintata in 1993, detine 28 de agentii proprii si francizate, in 19 orase din Romania. Activitatea companiei este organizata in patru divizii: business travel si organizare evenimente (www.eximtur.ro/business), leisure travel (www.eximtur.ro), incoming (www.romaniaforall.com) si scoala de turism. La finalul anului 2016, compania avea un numar de 156 angajati.

Eximtur a inregistrat in 2016 o cifra de vanzari de 47 milioane euro si un profit de 300.000 euro. Compania a deservit un numar de 236.000 de clienti si a platit statului roman taxe si impozite in valoare de peste 1 milion euro. Indicatorii de solvabilitate ai companiei, conform ultimului bilant anual 2015, sunt: solvabilitate 2,16%, autonomie financiara 54,07%, activ net contabil 2.391.486 de euro.

Uniglobe Travel International cu sediul central in Vancouver, Canada, activeaza in domeniul business travel si leisure travel de mai bine de 30 de ani, deservind la nivel global, un portofoliu de clienti din peste 60 de tari, de pe 6 continente. Anual, Uniglobe are un volum de vanzari de 5 miliarde de dolari.