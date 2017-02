Voucherele de vacanta acordate doar angajatilor la privat au adus vanzari de 10 milioane de euro in 2016, de aproape patru ori mai mult decat in 2015.

Angajatorii au dreptul sa acorde salariatilor vouchere de vacanta in limita a sase salarii minime brute, adica 7.500 lei la un salariu de 1.250 lei in 2016, doar pentru vacante efectuate in Romania. Astfel, anul trecut au fost acordare 1,1 milioane de vouchere de vacante, triplu fata de 2015, care au generat vanzari de 10 milioane euro.

Cele mai multe vouchere au fost folosite anul trecut pentru cumpararea de sejururi in statiunile balneare, pe litoral si in Delta Dunarii, care au avut vanzari mai mari cu 18%, 12%, respectiv 20%, Delta Dunarii fiind revelatia sezonului in preferintele turistilor care au petrecut, in medie, trei zile de vacanta.

"Anul trecut au fost acordate vouchere de vacanta numai in sistemul privat, institutiile publice avand, in continuare, interdictie pentru acest stimulent salarial. Daca de la 1 iulie fiecare bugetar va primi vouchere in valoare de 1.450 de lei, si le va si folosi in acest an, valoarea aferenta anului trecut ar putea creste de 38 de ori. Pentru industria turismului vor fi mai multi bani pentru investitii in cresterea calitatii seriviciilor", sustine Alin Burcea, presedinte ANAT.

Cu acest scenariu, daca fiecare din cei 1,2 milioane de bugetari ar primi un voucher in valoare de 1.450 lei, cat va fi salariul minim brut de la 1 februarie, voucherele de vacanta ar aduce vanzari de 380 milioane euro.

Insa, Guvernul a anuntat la inceputul acestui an ca angajatii de la stat nu vor primi, nici in acest an, bonuri de masa si vouchere de vacanta si nici nu le vor fi platite orele suplimentare de munca.

Vouchere de vacanta au fost introduse pe piata din Romania in 2009, dar acordarea lor a fost oprita in sistemul public dupa un an, din cauza crizei economice, si de atunci este restrictionata an de an prin act normativ. Legea a fost promovata pentru protejarea starii de sanatate a angajatilor si prevede impozite reduse in cazul angajatorilor care ofera bonurile valorice salariatilor lor. Un alt scop al legii este cresterea turismului intern, ultima varianta a actului normativ, aprobata in 2015, prevede inlocuirea primelor de vacanta cu care puteau fi cumparate sejururi externe si erau taxate similar salariului pentru angajator, cu voucherele de vacanta.

