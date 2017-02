Romania a fost vizitata de 2,5 milioane de turisti straini in 2016, un record in ultimele decenii, insa "ramanem o gluma", comparativ cu alte tari, fapt pentru care este nevoie de o scoala de incoming, spune Alin Burcea, presedintele ANAT.

"Sigur ca ne intereseaza sa se plimbe romanii in Romania, ca noi castigam comision oricum, dar vrem si bani proaspeti, de afara. Noi, deocamdata, la numarul de turisti straini veniti in Romania suntem o gluma. Din cei 2,5 milioane de turisti straini, un milion si ceva vin in interes de business. Sunt buni si ei, consuma cazare, mese, dar partea de vacante este sub 1 milion de oameni", sustine presedintele ANAT.

Prin comparatie, Bulgaria a anuntat ca a fost vizitata anul trecut de 8 milioane de turisti straini, mai mult decat populatia tarii. Daca luam exemplul Occidentului, cifrele se schimba considerabil, peste 75 milioane turisti straini in Spania si aproape 83 milioane de turisti straini in Franta, in 2016.

In Romania sunt 2.240 de agentii de turism licentiate, din care doar 40 se ocupa de aducerea de turisti straini in tara. Motivul principal este faptul ca agentiile nu sunt stimulate de stat, spune Alin Burcea, care propune o scadere din impozitul pe profit pentru fiecare turist strain adus.

Mai mult de atat, presedintele ANAT propune infiintarea unei scoli de incoming, proiect care sa fie sprijinit de Ministerul Turismului. "O tara puternica este cea care stie sa aduca straini. Vrem sa facem o scoala de incoming, cu un seminar de 3 luni de zile, pentru ca nu se studiaza in facultati", considera Burcea.

Cei mai multi turisti straini vin in Romania pentru Bucuresti (1 mil. straini), evenimente ca Untold (30.000 de straini), TIFF sau Festivalul George Enescu din Bucuresti si apoi pentru vacante pe litoral (7.000 de straini), Transilvania, Delta Dunarii.

Sursa foto: RossHelen/Shutterstock.com