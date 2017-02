Hotelieri si touroperatori din 13 tari au venit sa isi prezinte la Bucuresti ofertele de vacanta si sa-i imbie pe romani cu reduceri care de care mai atractive. La targul ce are loc zilele acestea , agentiile de turism se intrec in promotii, de genul vacante la jumatate de pret, cazare in Grecia sub 20 de euro, transport cu autocarul la 1 euro dus/intors, croaziere in tari exotice sau chiar in Oceanul Arctic, circuite in Africa, Bahamas sau Asia. Mai ales ca miza este mare: mult marketing si incasari, unele companii pastrand ofertele si cateva zile dupa ce evenimentul se incheie. Numai la targul similar de turism de anul trecut, incasarile expozantilor au ajuns la 10 milioane de euro.

Oferte de vacanta exista si pentru destinatii in tari grav afectate de atentate, care traiesc din turism si incearca in orice chip sa il revitalizeze, precum Turcia sau Egipt. Unde romanii inca mai au curaj sa calatoreasca, chiar daca nu la fel ca inainte. Asa se face ca operatorii turci prezenti la targ ofera cele mai mari reduceri la vacante, in sistem early booking, care ajung la 50%, pentru o vacanta in plin sezon, potrivit News.ro.

Fata de anii anteriori, atat Grecia, cat si Turcia, prin turoperatori si hotelieri, au o campanie de promovare foarte puternica la eveniment. "Avem datele statistice oficiale ale Turciei, care arata ca pe primele opt luni ale anului trecut, au fost 70.000 de romani in Antalya, in scadere doar cu 5.000, in timp ce numarul turistilor din Germania si Marea Britanie au scazut cu peste 50%. Acest lucru arata ca romanii au inca incredere in produsul Antalya", a declarat consultantul in turism Traian Badulescu.

Iar daca operatorii turci sunt disperati sa recastige macar o parte din milioanele de turisti pe care i-au pierdut anul trecut din cauza atacurilor teroriste, grecii cauta sa profite de pe urma necazurilor din vecini si se promoveaza agresiv in continuare, incercand sa atraga cat mai multi turisti. Si au in continuare succes in randul romanilor, chiar daca cer bani mai multi pentru aceleasi servicii. De peste un deceniu, de cand cresterea puterii de cumparare a creat o clasa medie romaneasca dornica de vacante la Mediterana, cele mai cautate destinatii pentru vacanta de vara, de catre romani, sunt statiunile din Grecia si Turcia.

Romania, cu mare potential turistic si atractiva pentru greci

"Grecia este destinatia numarul 1 pe outgoing ca numar de turisti. Foarte multi greci, oficiali ori directori de turoperatori sau hoteluri, spun ca si Romania este o tara cu mare potential turistic si atractiva pentru greci, doar ca Romania nu se promoveaza foarte mult in Grecia, la fel cum Grecia se promoveaza in Romania", a declarat consultantul in turism.

Grecii care descopera Romania sunt incantati, sunt atrasi mult de Transilvania, de turismul montan, de Delta Dunarii. Pentru greci, Romania este o destinatie complementara cu atractii diferite. "Intre Romania si Grecia ar putea fi o coopeare bilaterala turistica mult mai buna", considera Traian Badulescu.

In 2016, 28 de milioane de turisti au vizitat insulele grecesti si partea continentala, din care 1 milion au fost romani - iar dintre acestia 650.000 vin in grupuri organizate, cu turoperatori, iar restul pe cont propriu. Anul trecut, Grecia, o tara cu 11 milioane de locuitori, a incasat din turism 15 miliarde euro, adica peste 8% din produsul interb brut al tarii, insa turismul contribuie, cu toate efectele pe orizontala, cu aproape 20% la economia elena.

Comparativ, Romania a incasat in jur de 2 miliarde de euro din turism in ultimul an, adica in jur de 1,2% din PIB, la 19 milioane de locuitori.

"Pentru acest an ne asteptam sa primim 30 de milioane de turisti din toata lumea, un numar record, mai ales ca suntem deja in primele 15 cele mai dezvoltate tari din turism. In urmatorii cativa ani vrem chiar sa ajungem in Top 10 al celor mai importante tari turistice. E cale lunga pana acolo, dar suntem increzatori ca vom reusi, ba chiar sa atingem pragul de 35 de milioane de turisti in anul 2020", a declarat, Dimitris Tryfonopoulos, secretar general al Organizatiei de Turism a Greciei.

Cei mai multi turisti straini care viziteaza Grecia sunt germani, britanici, francezi si italieni, adica aceleasi nationalitati care ajung si in Romania, in numar mult mai mic. Si care sa fie reteta de succes a grecilor, dincolo de propaganda reprezentantilor turistici?

Una dintre explicatii vine din experienta indelungata cu turistii occidentali, cei mai pretentiosi dintre toti. "Noi nu va vom dezamagi. Simti ca vacanta si tot efortul financiar au meritat. E ceea ce ofera Greciei o crestere sustenabila in turism", sustine Dimitris Tryfonopoulos. De cealalta parte, reprezentantii industriei din Romania s-au vaitat in repetate randuri ca nu au personal calificat, ca nu exista scoli specializate, iar angajatii care capata experienta pleaca sa lucreze in afara tarii pe bani mai multi.

Grecia, care depinde mult mai mult de turism decat Romania, aloca 20 milioane de euro anual in promovare turistica pe plan extern, de zece ori mai mult decat Romania in 2016. Iar cele doua tari au dimensiuni similare ale economiilor: un PIB de circa 170 miliarde euro in cazul Romaniei, in 2016, si de 176 miliarde euro in cazul Greciei.

Cu toate acestea, grecii se plang ca suma de 20 milioane euro este "prea mica" in comparatie cu cea a Spaniei sau a Italiei, de exemplu, "care se promoveaza excesiv".

Autoritatile vor sa "invie" turismul cu 4 mil. euro

"Romania este cea care ar trebui sa stie cel mai bine cum sa se promoveze. Dar trebuie sa asculte piata, sa se uite la cifre. Aveti o tara foarte frumoasa", sustine reprezentantul turismului elen, care va calatori in India si China in perioada urmatoare, piete tot mai atractive pentru marile destinatii turistice, dar unde Romania nu are nici macar un birou de promovare.

De cealalta parte, autoritatile romane vor sa "invie" turismul cu 4 milioane de euro, pe care sa-i aloce pentru promovarea turistica a Romaniei in plan international.

Suma este dubla fata de cea alocata anul trecut, insa intrebarea ramane aceeasi si din anii anteriori: este mai bine ca Romania sa investeasca bani publici in incercarea de a imbunatati "imaginea" in exterior sau in imbunatatirea realitati de pe teren, in aspectul oraselor, in calitatea serviciilor, in pregatirea personalului, in curatenia din hoteluri si restaurante?

Unii jucatori din turism fac lobby pentru o implicare mai mare a statului, adica pentru cheltuirea de bani publici, si propun chiar niveluri de cheltuieli: 1% din tot ce incaseaza din turism sau macar 10 milioane euro pe an.

Reprezentanti ai patronatelor din turism se plang ca cele 2 milioane de euro alocate pentru promovarea turismului din banii contribuabililor anul trecut nu au ajuns nici macar pentru participarea la marile targuri internationale. Anul trecut, in Romania au venit 2,47 milioane de turisti straini, cu aproape 11% mai multi fata de anul anterior, un numar-record al ultimelor decenii. Cei mai multi straini au venit din Germania, Israel, Italia, si Franta.

Ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre, este increzator ca ponderea turismului in PIB-ul Romaniei se va dubla in cativa ani. Deocamdata, Romania pierde in continuare teren in fata rivaloilor din regiune. Astfel, in 2016, Romania a fost mult mai putin atractiva pentru turistii straini decat Bulgaria, tara care a atras 8 milioane de turisti straini, mai multi decat populatia tarii.

Sursa foto: Pawel Kazmierczak / Shutterstock