Grupul Air France KLM opereaza in prezent 4 zboruri zilnice cu plecare din Romania in programul de iarna (2 spre Amsterdam si 2 spre Paris) si 6 zboruri in programul de vara (3 spre Amsterdam si 3 spre Paris). Acestora li se mai adauga zborurile operate in parteneriat cu Tarom, membru al aceleiasi aliante aeriene, Skyteam.

Saptamanal sunt transportati spre Paris si Amsterdam peste 5.000 de pasageri in sezonul de varf.

America de Nord si zona Caraibelor, destinatiile preferate de pasagerii romani

Statele Unite ale Americii si Canada se afla in topul destinatiilor intercontinentale alese in anul 2016 de catre pasagerii romani. Cele mai cautate orase de pe continentul Nord-American sunt New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Montreal si Toronto.

O crestere a numarului de turisti romani se inregistreaza si pe zborurile spre destinatii din Caraibe si Oceanul Indian, Republica Dominicana, Cuba si Mauritius fiind destinatiile preferate de romani in aceaste regiuni.

Pentru a completa lista destinatiilor Air France din Oceanul Indian, incepand de la 1 Noiembrie 2017 Air France va opera si 2 zboruri saptamanale spre capitala Maldivelor, Malé. Zborul va fi operat cu aeronave Boeing 777-200, echipate cu cele mai noi cabine Air France.

Previziuni pentru anul 2017

Pe fundalul evenimentelor din Turcia, o destinatie care satisfacea exigentele turistilor amatori de serivicii exclusiviste, Air France KLM anticipeaza o crestere a numarului pasagerilor romani care vor alege sa isi petreaca vacanta in destinatii exotice din zona Caraibe si Oceanul Indian dar si Africa (Zanzibar) sau Asia de Sud-Est (Bali).

In 2017 Air France va introduce in operare al doilea Boeing 787 Dreamliner, primul operand deja din luna ianuarie. Grupul Air France KLM planifica 27 noi destinatii in 2017, cele mai interesante pentru pasagerii romani fiind: Porto, Marrakech, Minneapolis si Cartagena (Columbia).

Air France KLM este unul dintre cei mai mari jucatori in transportul aerian la nivel mondial si lider de piata pe zborurile lung-curier cu plecare din Europa. In 2015, Air France KLM a transportat peste 89.8 milioane de pasageri si peste 1,3 milioane de tone cargo. Flota grupului este formata din 534 aeronave, iar reteaua acopera 320 de destinatii din 114 tari prin hub-urile de la Paris-Charles de Gaulle, unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume si Amsterdam-Schiphol.

Sursa foto: Pixabay.com