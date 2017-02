Consultati printr-un referendum, pilotii Air France KLM, reprezentati de sindicatul SNPL, au votat in proportie de 58,1% in favoarea infiintarii Boost, divizia low-cost a grupului aerian.

Directorul companiei, Jean-Marc Janaillac, a declarat anterior ca este necesara infiintarea unei companii low-cost de mediu si lung curier pentru a face fata concurentei din partea companiilor aeriene din Golful Persic. In plus, Boost va avea 10 aeronave pana in 2020, insa fara prima clasa, ci doar clasele business si economic, scria Le Monde in noiembrie 2016.

Mai mult, prin infiintarea Boost, costurile cu pilotii vor fi micsorate cu 15%, iar cele cu insotitorii de zbor cu 40% fata de Air France-KLM, scrie Reuters.

In 2016, in Europa, operatorul low-cost Ryanair este cea mai mare companie aeriana dupa numarul de pasageri, 117 milioane de oameni, depasind compania de linie Lufthansa, care pana in 2015 s-a clasat pe primul loc.

Actiunile Air France KLM au crescut cu 5,6% in urma informatiilor, ulterior fiind tranzactionate in urcare cu 2,6%. In acest an, titlurile operatorului franco-olandez s-au apreciat cu 29%, dupa ce au pierdut 28% in 2016, informeaza News.ro.

Air France este neprofitabila pe 35% dintre rutele sale, 10% inregistrand pierderi mari, a declarat Janaillac in noiembrie.

Obiectivul sau ca divizia Boost sa functioneze cu costuri mai mici cu 20% comparativ cu cele ale operatiunilor principale ale Air France. Totusi, nu este clar cum va atrage Boost clientii.

Pilotii au aprobat propunerea de infiintare a Boost dupa ce conducerea a modificat propunerea de reducere a compensatiilor de la 15% la 1,5%.

