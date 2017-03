Intrarea companiei Croatia Airlines pe piata romaneasca este o noutate intrucat pana acum nu au existat zboruri directe din Bucuresti catre orasele croate. Tarom a avut o intentie sa introduca zboruri catre Croatia in urma cu cativa ani, insa nu s-a concretizat.

Zborul dureaza in jur de 2 ore pana in Croatia. Iata si cat costa:

Bucuresti-Zagreb: 149 euro dus-intors

Bucuresti-Dubrovnik:179 euro dus-intors

Bucuresti-Pula: 179 euro dus-intors

Bucuresti-Split: 179 euro dus-intors

Bucuresti-Zadar: 179 euro dus-intors

Zborurile au loc in zilele de luni, miercuri si vineri, din 19 mai si pana pe 13 octombrie, practic cat tine sezonul pentru plaja in Croatia. Preturile includ taxele de aeroport, un bagaj de cala de 23 kg, bagaj de mana, gustare la bord.

Sursa foto: Simone Simone/Shutterstock.com

Croatia este una dintre cele mai deosebite destinatii de plaja din Europa, cu apa turcoaz si stanci care se ridica din apa. Aproape de Romania, Croatia cu peisajele sale paradisiace are un nivel de 94% al calitatii apei. Cea mai recomandata plaja din Croatia este Zlatni Rat din Insula Brac, insa o alegere buna este si Dubrovnik, un oras medieval parte din Patrimoniul UNESCO. In plus, Croatia are nenumarate insule izolate, cu coaste inverzite si plaje aurii.

Sursa foto: Pixabay.com