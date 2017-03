Cresterea economica a Romaniei se vede si in business-ul din turism, sustine Javier Garcia del Valle, potrivit caruia grupul Happy Tour a inregistrat vanzari de 50 milioane de euro in 2016, in crestere cu 10%. Cresterea se bazeaza si pe faptul ca astazi calatoriile nu mai sunt un lux si oricine are nevoie de deplasari sau de o vacanta.

“Vedem in business cresterea economica a Romaniei. Este un semn bun. Cresterea salariului minim si scaderea TVA chiar s-au vazut in consum”, spune Javier Garcia del Valle. Compania isi bazeaza activitatea in mare parte, 70%, pe turismul de afaceri, pentru care are printre clienti firme din banking, telecom, pharma, electricitate.

CEO-ul Happy Tour subliniaza ca 2016 a fost un an “fantastic”, atat in privinta veniturilor, cat si in privinta investitiilor: grupul a deschis un birou in Istanbul, in martie anul trecut, cu 12 angajati si activitate exclusiv pe turism de afaceri, sub brandul comercial FCM Travel Solution.

Mi-ar placea sa avem o companie aeriana locala puternica.