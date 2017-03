Daca in majoritatea cazurilor femeile aleg destinatia de vacanta in cuplu, printre putinele situatii in care barbatii intra singuri in agentiile de turism este perioada 1-8 martie. O vacanta facuta cadou in aceasta perioada sotiei sau iubitei costa 200-400 de euro de persoana, iar cele mai cautate destinatii sunt cele din Grecia, Spania si Turcia.

De obicei, vacanta cadou se cumpara cu o saptamana inainte de 1 martie si in saptamana 1-8 martie. Aproximativ 80% din cadourile cu ocazia sarbatorilor celebre din luna martie, se fac de Ziua Femeii pe 8 martie, iar 20% de 1 martie.

"Daca, de obicei, femeile sunt cele care aleg vacanta in familie sau in cuplu, aceasta perioada este printre putinele din an in care barbatii vin singuri in agentie si adeseori ne cer vouchere personalizate pentru a le face cadou de 1 sau 8 martie. Ei profita, asadar, de acest moment, pentru a impusca doi iepuri dintr-o lovitura: cumpara si una dintre vacantele familiei si, in acelasi timp, daruiesc si un cadou frumos mamei, sotiei sau iubitei", a declarat Marius Pandel, CEO Christian Tour.

Cu toate ca majoritatea acestor vacante sunt cumparate in prima parte a lunii martie, perioadele de calatorie variaza in functie de tipul de vacanta aleasa, insa in cea mai mare parte vorbim de sejururi pentru vara in destinatii calde, precum cele din Grecia, Turcia, Spania sau Bulgaria. O alta categorie sunt city break-urile in orasele europene, unde se pleaca, de regula, fie in aprilie-mai, fie in septembrie-octombrie.

Din datele Christian Tour, alegerea acestor cadouri difera in functie de varsta, in primul rand. Barbatii tineri sub 30 ani cumpara, de obicei, city break-uri sau mici escapade estivale in destinatii romantice (Santorini, Zakynthos, Gran Canaria sau Paris, Venetia, Londra) ori vacante cu "gasca" in zone accesibile, precum Lefkada, Thassos sau Halkidiki.

Barbatii cu familie/cu copii (categoria 30-45 ani) cumpara, de regula, destinatii de sejur pentru vara (Tenerife, Antalya, Creta, Rodos, Mallorca), iar barbatii trecuti de 55 de ani aleg vacante cadou in destinatii devenite deja celebre pentru aceasta categorie de varsta, in extrasezon (aprilie-mai sau octombrie-noiembrie), in destinatii precum Costa Brava, Sicilia, Toscana sau Costa del Sol.

O categorie din ce in ce mai importanta de romani care fac vacante cadou de Martisor sau Ziua Femiie, sunt barbatii care lucreaza in strainatate (varste intre 30 si 50 ani), care le daruiesc mamelor, ramase in tara, sejururi de relaxare in diverse destinatii fie specifice Senior Voyage, fie in Grecia, Bulgaria sau chiar Romania (pe litoral ori in statiunile balneare).

Bugetul alocat unei astfel de vacante cadou variaza intre 200 - 400 de euro/persoana, in functie de perioada si destinatia aleasa, dar si de numarul de nopti sau de serviciile optionale incluse in pachet.