Aeroportul Henri Coanda, principala poarta aeriana a Capitalei, a avut anul trecut 10,98 milioane de pasageri, 67% din totalul pasagerilor inregistrati in Romania, informeaza News.ro.

Pe locul doi in topul aeroporturilor se afla Cluj-Napoca, cu 1,88 milioane de pasageri (11,5%), iar pe trei aeroportul Traian Vuia din Timisoara, cu 1,16 milioane pasageri (7,1%).

Din total, transportul international are o cota de 89,1% (14,6 milioane pasageri), restul fiind pasageri pe curse interne.

Pe segmentul transportului international de pasageri, aeroportul Henri Coanda are o cota de 69,2%, cu 10,1 milioane pasageri, fiind urmat de Cluj-Napoca cu 10,8% si de Traian Vuia cu 6,3%.

Pe sectorul transportului intern, aeroportul din Otopeni are o cota de 48,9%, fiind urmat de Cluj-Napoca cu 16,8% si de Traian Vuia cu 13%.

In traficul international de pasageri, primele trei aeroporturi de origine de unde provin pasagerii debarcati in Romania, stabilite dupa numarul pasagerilor in curse regulate, sunt aeroportul Londra-Luton (656.234 pasageri), aeroportul Munchen (392.186 pasageri) si aeroportul Milano-Bergamo (334.817 pasageri).

Principalele tari, dupa aeroportul de origine, de unde au sosit pasagerii curselor aeriene regulate debarcati in Romania au fost: Italia (1,57 milioane pasageri), Marea Britanie (1,09 milioane pasageri) si Germania (1,06 milioane pasageri).

Traficul de marfa pe aeroporturile din Romania a inregistrat un ritm mult mai scazut de crestere decat cel de pasageri, 9,7%, de la 36.600 tone in 2015 la 40.100 tone in 2016.

Aeroportul Henri Coanda are o cota de piata pe acest segment de 85%, urmat de Traian Vuia cu 9,7% si de Cluj-Napoca cu 2,6%.

Henri Coanda a inregistrat in 2016 a patra crestere din Europa, de 18,3%, la categoria aeroporturilor cu 5 - 10 milioane de pasageri pe an, potrivit unui comunicat publicat recent de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), companie care administreaza cele doua aeroporturi de langa Bucuresti.

