"Romania are totul, Romania este un castigator in turism". Prin aceasta declaratie, CEO-ul Happy Tour subliniaza atat partea pozitiva, aceea ca tara noastra are multe atractii turistice, cat si partea negativa, aceea ca aceste atractii nu sunt exploatate suficient pentru a atrage turisti straini.

"Romania are totul, Romania aeste un castigator in turism. Avem mare, plaja, resorturi moderne, avem Delta, Bucovina, avem monumente, castele. Avem orice. Nu stiu in ce tara mai sunt atatea atractii turistice cum sunt in Romania", spune Javier Garcia del Valle, CEO-ul Happy Tour Romania.

Totodata, in ciuda acestor avantaje, Romania ramane in urma la bugetul acordat de stat pentru promovare si, implicit, la numarul de turisti straini care vin special pentru vacante.

Intrebat, spre exemplu, ce buget de promovare are Spania, tara din care provine expatul, CEO-ul Happy Tour a ezitat sa raspunda. "Nu pot sa il spun, insa numai Andaluzia are mai mult decat are Romania. E adevarat, sunt multe lucruri de imbunatatit", a subliniat directorul general al agentiei de turism.

