„Blue Air ajunge la un total de 104 rute operate regulat in aceasta vara, la care se adauga si peste 700 de zboruri charter”, a declarat director general al Blue Air, Gheorghe Racaru, conform News.ro.

La inceputul acestui an, compania aeriana estima o crestere cu 12,8% a numarului de pasageri in acest an, pana la 4,05 milioane, dupa un avans de 80% in 2016, ca urmare a extinderii flotei de avioane si deschiderii a doua noi baze in 2017.

Blue Air s-a apropiat anul trecut de liderul pietei, compania ungara Wizz Air, care a anuntat o crestere a traficului pe piata romaneasca de 23%, pana la 5,5 milioane de pasageri in 2016.

Blue Air a depasit in premiera anul trecut, dupa numarul de pasageri transportati, compania de stat Tarom, care a inregistrat 2,41 milioane de pasageri, in crestere cu doar 1% fata de 2015.

Alti jucatori importanti pe piata transportului aerian din Romania sunt Ryanair si Lufthansa.

Sursa foto: gpointstudio / Shutterstock.com