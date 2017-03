Ministerul Turismului anunta ca vrea sa promoveze statiunile balneoclimaterice din Romania ca destinatii turistice de interes major pentru europeni, atat pentru relaxare, cat si pentru tratament sau recuperare medicala, dupa ce a constatat ca, la nivelul anului trecut, din totalul turistilor din statiunile balneo din Romania, sub 10% sunt straini. Unul dintre cele mai importante motive pentru care strainii nu se indreapta spre statiunile balneo romanesti este ca institutiile de asigurari medicale din unele tari europene refuza sa deconteze tratamentul sau recuperarile clientilor lor efectuate in Romania, arata un comunicat emis joi de Ministerul Turismului.

”Motivul invocat este acela al lipsei standardelor de calitate recunoscute la nivel european in statiunile romanesti”, arata Ministerul Turismului, care subliniaza ca nu se justifica o astfel de abordare la nivel general in privinta statiunilor romanesti, pentru ca in multe dintre statiunile balneoclimaterice din tara ”s-au facut investitii majore la nivel de infrastructura si servicii, competitive la nivel European”, scrie News.ro.

Ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre, sustine ca si-a propus sa elimine aceste probleme care afecteaza sectorul turistic balnear si ca vrea sa gaseasca cele mai potrivite solutii pentru accesarea fondurilor nerambursabile disponibile pe acest sector.

”Desi Romania are numeroase statiuni in care turistii se pot bucura de resurse naturale extrem de generoase cu efect terapeutic (ape minerale si termale, namoluri terapeutice, saline etc.), numarul cetatenilor straini care le aleg sa-si petreaca concediile sau sa faca tratamente si recuperare medicala este destul de mic”, a spus Dobre.

Romania are 34 de statiuni balneare, care trateaza o multitudine de afectiuni, de la cele reumatismale si articulare, neurologice, cardiovasculare, respiratorii, digestive, hepato-biliare, renale sau ginecologice, dermatologice, oculare, post-traumatice si post-operatorii, pana la boli endocrine, metabolice si de nutritie, pareze si paralizii, varice, boli ale sangelui, anemie, astenie, alergii, depresii, nevroze, surmenaj fizic si intelectual sau boli profesionale.

Ministerul Turismului si-a propus totodata implementarea a doua programe majore, ”Primul Centru de Agrement”, destinat sustinerii investitiilor private in infrastructura de turism, care va contribui major la diversificarea ofertei turistice pe intreg teritoriul Romaniei, precum si programul ”Vouchere de vacanta pentru angajatii din sistemul public”, menit sa contribuie la cresterea turismului intern.

Ministerul va realiza un Masterplan al investitiilor in infrastructura de turism si o Strategie nationala de dezvoltare si promovare a turismului.

”Acestea vor stabili concret atat prioritatile si masurile care trebuie luate pe parte de investitii in infrastructura, cat si definirea clara a produselor turistice ale Romaniei si modalitatile de promovare ale acestora pe piata interna si externa de turism”, arata ministerul.

De asemenea, Ministerul Turismului, impreuna cu patronatele si cu organizatiile neguvernamentale, va elabora o Lege a Turismului.

”Pana in prezent, nu a existat o reglementare complexa si unitara printr-un document legislativ unic, ci zeci de acte normative care nu reusesc sa ofere o imagine de ansamblu coerenta in domeniu”, spun oficialii ministerului.

Pe plan extern, Ministerul Turismului isi propune sa promoveze Romania ca destinatie de vacanta pentru cetatenii straini, iar destinatiile si ofertele turistice ale Romaniei vor fi prezentate tintit pe pietele externe.

Litoralul romanesc va fi promovat in tarile cu clima rece si in cele care nu au acces la mare sau la ocean, iar Delta Dunarii va fi o atractie turistica generala.

”Bisericile stravechi din Moldova, Maramures si Muntenia sau cele fortificate din Transilvania, multiculturalismul Dobrogei, traditiile, cultura, istoria, arta sau gastronomia, frumusetea satelor romanesti, farmecul oraselor de care te poti lasa cucerit intr-un week-end si evenimentele artistice dezvoltate in ultimii ani, fac din Romania o atractie turistica reala pe care Ministerul Turismului si-a propus sa o promoveze in strainatate”, mentioneaza ministerul.

In strategia pe termen scurt de promovare a Romaniei in strainatate, Ministerul Turismului isi propune sa deschida noi birouri de reprezentare in cateva dintre tarile care pot fi generatoare de turisti.

De asemenea, Ministerul Turismului, in parteneriat cu asociatiile patronale din turism si autoritatile publice locale, va derula programe de info-trip atat pentru jurnalisti straini, cat si pentru formatori de opinie sau specialisti pe segmente de nisa ale turismului (medical, balneo, de afaceri).

De asemenea, Ministerul Turismului a mai anuntat joi ca lanseaza oficial aplicatia ”Explore RO”, pentru a promova Romania ca destinatie turistica in lume.

Aplicatia ”Explore RO”, disponibila in limba engleza, reprezinta un ghid turistic al Romaniei, in varianta electronica, al carei continut este semnat de Ministerul Turismului si le ofera utilizatorilor sai informatii variate despre destinatiile turistice, resursele naturale si antropice, atractiile si evenimentele din Romania.

Aplicatia este disponibila pentru platformele iOS si Android si este furnizata in mod gratuit de catre compania sibiana Eventya, cu care a fost incheiat, in luna decembrie 2016, un acord de parteneriat.

Sursa foto: Dirima / Shutterstock