Romania are potential in a atrage mai multi turisti americani si poate miza pe Dunare, Delta Dunarii, satele care au reusit sa isi pastreze caracterul si traditiile, Muntii Carpati si orasele cu arhitectura originala, dar va fi nevoita sa dezvolte produse turistice mai scumpe, pe masura ce cererea va continua sa creasca, a declarat pentru News.ro seful Biroului National de Turism al Romaniei din America de Nord, Simion Alb.

Presa din SUA si Canada relateaza des in ultimii ani despre transformarea pozitiva a Romaniei si a Bucurestiului, despre specialistii romani din IT, precum si despre viata culturala si evenimentele din diverse orase romanesti, scrie News.ro.

”Castelele Peles, Bran si Corvin si orasele medievale din Transilvania fascineaza si vor continua sa fascineze tineri si varstnici din toata America de Nord. Cel putin o data pe an, la sfarsitul lunii octombrie, cu ocazia sarbatorii Halloween, avem garantata atentia mass-media din tarile anglo-saxone”, a afirmat Alb.

Dunarea si Delta Dunarii au un potential care poate sa fie in continuare valorificat, a mentionat reprezentantul turismului romanesc in nordul Americii

Vom fi nevoiti sa dezvoltam produse mai scumpe.

De asemenea, satele, de pe tot teritoriul tarii, care au reusit sa isi pastreze caracterul si traditiile, Muntii Carpati si multe dintre orasele care se disting prin arhitectura originala si prin atmosfera relaxata, primitoare sunt destinatiile care pot sa atraga un numar mai mare de turisti din America de Nord si de pe alte meridiane, a subliniat Simion Alb.

”In ceea ce priveste pozitionarea, in conditiile in care cererea va continua sa creasca vom fi nevoiti sa dezvoltam produse mai scumpe, ‘exclusive’, pentru segmentele de turisti si vizitatori pentru care clasa hotelului si celelalte servicii si facilitati necesare constituie o conditie sine-qua-non pentru vizitarea unei destinatii turistice. Nu este intamplator faptul ca in apropierea piramidelor din Egipt sau a templului Taj Mahal din India exista hoteluri din lantul exclusivist Four Seasons”, a spus Alb.

De ce presa din SUA vorbeste de bine despre Romania

Imaginea Romaniei in SUA este mult mai buna, mai completa in prezent decat era in urma cu 20 de ani, considera oficialul roman, bazandu-se pe relatarile privind Romania in mass-media americana, dar si pe conversatiile pe care le-a avut zilnic cu turisti potentiali, ziaristi, reprezentanti ai unor organizatii internationale si oficiali de la birourile nationale de turism ale tarilor europene.

”Daca in anii ’90 situatia orfanilor din Romania si infrastructura precara (...) se aflau in mod frecvent intre subiectele articolelor publicate in presa scrisa sau prezentate in emisiuni ale unor posturi de televiziune americane, in ultimii ani mass-media din SUA si Canada relateaza, cu predilectie, despre transformarea pozitiva a Romaniei, a Bucurestiului, despre cercetatorii si specialistii romani care au inventat sangele artificial sau care exceleaza in domeniul IT, despre viata culturala si evenimentele cu totul speciale gazduite de orasele Cluj, Iasi, Sibiu, Timisoara si exemplele pot sa continue”, a spus Alb.

Recent, cotidianul The New York Times a publicat un articol despre Teatrul Evreiesc din Capitala, despre actori americani care joaca pe scena celui mai vechi teatru evreiesc cu activitate neintrerupta din lume.

De asemenea, diaspora din SUA si Canada contribuie de multi ani la prezentarea si promovarea atractiilor turistice din Romania.

Astfel, multi romani din SUA isi invita sau incurajeaza prietenii si colegii de serviciu sa viziteze Romania, iar tinerii americani de origine romana le fac colegilor de scoala prezentari de tip ‘school report’.

”Paradoxal, cei mai inimosi si mai activi romani americani se afla in statele Carolina de Nord, Carolina de Sud, Indiana si Texas, care nu concentreaza un numar foarte mare de compatrioti”, a mentionat Simion Alb.

In Canada, cei mai multi dintre romani sunt concentrati in cateva zone metropolitane: Montreal, Toronto, Edmonton si Vancouver.

De cealalta parte, in SUA comunitatea romano-americana este mult mai numeroasa, mai eterogena si se afla raspandita pe o suprafata mult mai intinsa decat cea din Canada.

Statele cu cea mai mare concentrare de americani de origine romana sunt California, New York, Texas, Florida, Georgia, Oregon si Pennsylvania.

Sursa foto: Georgii Shipin/Shutterstock.com