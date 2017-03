In luna iunie 2016, compania Tarom a prezentat AirFi, in conditiile in care acest gen de servicii este instalat de mai mult timp pe aproape toate marile linii internationale. Compania estima atunci ca serviciul va fi implementat inca din luna august pentru pentru cursele de Barcelona, Madrid si Dubai, potrivit News.ro.

Luni, Tarom a anuntat ca acest serviciu va fi disponibil incepand de la 14 martie, pe toate zborurile interne si externe operate cu Airbus 318 si Boeing 737-700. AirFi ar trebui sa permita pasagerilor sa aiba acces, de pe dispozitive mobile, la stiri, chat cu ceilalti pasageri, jocuri, muzica si filme. Accesul la o platforma de shopping reprezinta o optiune suplimentara.

Tarom a pierdut in 2016 pozitia a doua in clasamentul liniilor aeriene prezente in Romania, in defavoarea Blue Air. Liderul pietei, din punct de vedere al numarului de pasageri transportati, este Wizz Air.

Compania a retras anul trecut doua aeronave Airbus A310, cumparate in 1992 de Guvernul condus atunci de Petre Roman. Flota companiei numara 21 de aeronave, dintre care doar 19 opereaza in acelasi timp, din cauza operatiunilor de mentenanta, potrivit conducerii companiei.

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a cerut recent companiei aeriene de stat Tarom o analiza privind achizitionarea altor doua aeronave de lung curier pana la sfarsitul acestui an, in locul celor doua avioane Airbus A310 retrase anul trecut, si cere ”deblocarea situatiei” la nivelul departamentului comercial al companiei.