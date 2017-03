Directorul general al Tarom, Eugen Davidoiu, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca Tarom duce o lupta inegala cu competitorii de pe plan intern, in conditiile in care acestia au un mod diferit de organizare, mai eficient, si si-au externalizat multe dintre costuri.

Tarom a pierdut in 2016 pozitia a doua in clasamentul liniilor aeriene prezente in Romania, in defavoarea Blue Air. Liderul pietei, din punct de vedere al numarului de pasageri transportati, este Wizz Air. Compania duce o lupta inegala cu firme care si-au externalizat multe dintre costuri, considera Eugen Davidoiu, potrivit News.ro.

”In ceea ce priveste competitia, lupta este inegala. Competitorii au un mod de organizare diferit, prin care pot functiona cu mai putini angajati si si-au externalizat o mare parte din costuri”, a declarat Davidoiu.

Directorul general al Tarom a anuntat demararea unui program de eficientizare al companiei, care nu va presupune concedieri, dar va creste transparenta mecanismelor prin care se fac achizitii si va mari gradul de ocupare al avioanelor pana la 80%, fata de 65% cat este acum.

Referitor la bugetul alocat achizitiei de noi aeronave, Davidoiu a ca ”cifrele sunt impresionante”, dar prefera sa nu vorbeasca in acest moment despre ele.

Tarom a retras anul trecut doua aeronave Airbus A310, cumparate in 1992 de Guvernul condus atunci de Petre Roman. Flota companiei numara 21 de aeronave, dintre care doar 19 opereaza in acelasi timp, din cauza operatiunilor de mentenanta, potrivit conducerii companiei.

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a cerut recent companiei aeriene de stat Tarom o analiza privind achizitionarea altor doua aeronave de lung curier pana la sfarsitul acestui an, in locul celor doua avioane Airbus A310 retrase anul trecut, si cere ”deblocarea situatiei” la nivelul departamentului comercial al companiei.