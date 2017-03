Turoperatorul Cocktail Holidays reintroduce pachete de vacanta in Egipt, cu zbor charter, dupa o absenta a destinatiei pe piata de doi ani. Agentia are in oferta sejururi in statiunea Sharm El Sheikh si circuite in Egipt, cu minisejur in Hurghada si celebra Croaziera pe Nil.

Pachetele pentru Sharm El Sheikh pornesc de la 490 de euro/persoana, pentru sapte zile, la un hotel de patru stele, cu all inclusive, in timp ce circuitul in Egipt, de noua nopti, cu cazare la hotel de cinci stele, costa 1.165 de euro/persoana.

“Interesul romanilor pentru Egipt este extrem de ridicat, o mare parte din pachetele pentru Paste si saptamanile care urmeaza fiind deja rezervate. Egiptul ofera un produs turistic cu un raport bun calitate-pret si foarte multe posibilitati de distractie, de la scufundari la croaziere sau plimbari cu submarinul, jeep safari. In ultimii doi ani, cand din oferta noastra au lipsit vacantele in Egipt, turistii au intrebat permanent cand reapar”, declara Dan Goicea, manager Cocktail Holidays.

Pe langa Egipt, cele mai cautate destinatii de Paste raman si anul acesta Grecia si Cipru, tari ortodoxe pe care romanii le aleg pentru ca se simt ca acasa de Sarbatorile Pascale. Pachetele pentru Creta - Chania pornesc de la 470 euro/persoana, pentru Rhodos de la 430 euro/persoana, in timp ce pentru Cipru de la 375 euro/persoana. Pachetele contin transport, cazare in hoteluri de trei, patru si cinci stele, servicii de masa in functie de hotelul ales, asistenta turistica si asigurare Cocktail Travel Protection.

In cazul city break-urilor de Paste, turistii au ales Barcelona, Praga si Atena. Un pachet de patru nopti de cazare la un hotel de patru stele din Atena, cu zbor direct operat de Tarom si toate taxele incluse costa 510 euro/persoana, pentru Praga costa 529 de euro/persoana, iar pentru Barcelona, 539 de euro/persoana. Turistii care aleg, de regula, pachete in capitalele europene sunt persoane tinere, cu varsta cuprinsa intre 25 si 40 de ani, care isi doresc o mini vacanta activa, in care sa descopere destinatia.

De 1 Mai, preferintele turistilor sunt ghidate de proximitate si cei mai multi aleg vacante care nu necesita o deplasare de durata. Cocktail Holidays a lansat pentru 1 Mai city break-ul pentru Atena, cu un tarif de la 489 de euro/ persoana, care include patru nopti de cazare la un hotel de patru stele, amplasat intr-o zona centrala, cu mic dejun si cina, transport direct cu avionul, tur panoramic al orasului Atena, intrare optionala la Acropole, asistenta turistica, dar si asigurare Cocktail Travel Protection, indiferent de varsta.

„Foarte cautate pentru minivacanta de 1 Mai sunt pachetele de tip city break in marile capitale europene, care le ofera turistilor posibilitatea sa descopere in cateva zile destinatiile alese. Cei care raman in tara isi petrec vacanta pe litoral, la munte sau in statiuni balneare, unde aleg pachete la hoteluri cu centre spa”, declara Dan Goicea, manager Cocktail Holidays.

Antreprenorul estimeaza ca agentia sa, Cocktail Holidays, va incheia 2016 cu o cifra de afaceri de 14 milioane de euro, in crestere usoara, ceea ce o plaseaza in primele 15 agentii din tara. Pe piata se mai afla TUITravelCenter/Eurolines, Paralela 45, Christian Tour, Aerotravel, Happy Tour, Vola.ro, Paravion.

Sursa foto: Patryk Kosmider/Shutterstock.com