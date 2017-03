Circa 2,47 milioane de turisti straini s-au cazat in Romania in 2016 si au cheltuit in total 5,92 miliarde lei (1,32 miliarde euro), ceea ce inseamna o medie de 2.398 lei (534 euro) de persoana, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

Turistii straini veniti in Romania pentru afaceri, congrese sau conferinte au reprezentat 57,6% din total in 2016, potrivit datelor INS, conform News.ro.

Calatoriile in scop particular, in care sunt incluse vacantele, sesiunile de cumparaturi, evenimente culturale si sportive, tratamente medicale, vizitarea prietenilor si rudelor sau doar tranzit, au reprezentat 42,4% din numarul total de turisti straini, din care vacantele au avut o pondere de 61,4%.

Peste jumatate dintre cheltuielile pentru afaceri (52,7%) au fost repartizate pentru cazare, 92,3% dintre turisti preferand mic dejunul inclus.

Turistii au mai cheltuit 17% din bani in restaurante si baruri, iar 11,7% au fost pentru cumparaturi.

Din totalul cheltuielilor pentru cumparaturi, peste o treime - 37,6% - au fost pentru alimente si bauturi, iar 35,6% pentru cadouri si suveniruri.

Turstii straini veniti cu afaceri au dat 55,1% din banii pe transport catre inchirierea de autoturisme, iar cheltuielile pentru accesul in parcuri de distractii, targuri, cazinouri, sali de jocuri mecanice au reprezentat 54% din totalul cheltuielilor pentru recreere.

Peste jumatate - 51,7% - dintre turistii straini veniti in Romania si-au organizat sejurul prin agentii de turism, iar 30,5% pe cont propriu.

Totodata, trei sferturi dintre acestia au calatorit cu avionul, in timp ce 14,3% au venit cu autoturismele proprii, mai arata statisticile oficiale.

Statisticile anterioare arata ca, in ultimii anii, numarul turistilor straini in Romania a crescut rapid, la 1,71 milioane in 2013, 1,91 milioane in 2014, 2,23 milioane in 2015 si 2,47 milioane in 2016.

Totusi, Romania ramane mult mai putin atractiva pentru turistii straini decat Bulgaria, tara care a atras in 2016 un numar record de circa 8 milioane de turisti straini, mai multi decat populatia tarii, potrivit datelor anuntate de ministrul bulgar al Turismului.

Cei mai multi turisti straini in Romania au venit anul trecut din Germania (281.704), Israel (251.908), Italia (233.787) si Franta (145.584).

Sursa foto: RossHelen/Shutterstock.com