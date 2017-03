Turoperatorul Christian Tour reintroduce pachetele de vacanta pentru Egipt, dupa doi ani in destinatia nu s-a mai vandut pe piata romaneasca. Agentia estimeaza ca va trimite 4.000-5.000 de romani in sejururi in Egipt.

Ultimele zboruri ale Christian Tour catre destinatii din Egipt (Sharm el Sheikh si Hurghada) au fost organizate in toamna anului 2015. Charterul a fost oprit incepand cu noiembrie 2015, din motive de securitate, la recomandarea MAE.

Dupa doi ani, turoperatorul va relua cursele charter spre Egipt, pe fondul numeroaselor cereri pentru aceasta destinatie venite din partea romanilor. Astfel, de la 1 august si pana pe 25 octombrie, Christian Tour estimeaza ca va duce, in vacanta, in Egipt in jur de 4.000-4.500 de turisti romani.

Regimul curselor charter este de una pe saptamana, cu plecare din Bucuresti catre Hurghada, iar zborul va fi operat de catre compania aeriana Blue Air. Vor fi disponibile hoteluri de 3 stele, 4 stele si 5 stele - demipensiune si all inclusive. Tarifele pornesc de la 371 eur/pers/sejur pentru un hotel de 3 stele cu demipensiune, de la 400 euro/pers/sejur pentru un hotel de 4 stele all inclusive si de la 437 euro/pers/sejur pentru un hotel de 5 stele cu all inclusive. La aceste tarife se adauga 95 euro/persoana taxa de aeroport.

Clientii pot rezerva sejurul doar cu 100 de euro avans, iar restul de plata poate fi achitat cu pana la 21 zile inainte de plecare. Copiii de pana la 14 ani au gratuitate la cazare.

In urmatoarea perioada, Christian Tour va relansa, de asemenea, si programul Senior Voyage Egipt, pe care l-a desfasurat si in anul 2015 cu mult succes in randul turistilor romani de peste 55 ani. Special pentru turistii seniori, pachetele vor include, pe langa cazare si masa tip demipensiune, si o serie de excursii optionale in cadrul carora se vor vizita cele mai importante obiective turistice ale Egiptului, tara binecunoscuta pentru numeroasele vestigii arheologice si pentru cultura extrem de bogata.

Agentia de turism Christian Tour implineste anul viitor 20 de ani de activitate, are 31 de filiale in tara si este una dintre cele mai mari agentii de turism din Romania, ajungand la o cifra de afaceri de 62 mil. euro.

Sursa foto: John_Walker/Shutterstock.com