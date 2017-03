Hotelurile din Bucuresti au inregistrat, in 2016, un avans al ratei de ocupare de 4,7%, fata de anul anterior, o rata de crestere de aproape doua ori mai mare decat in Praga sau Varsovia. In plus, tariful s-a majorat cu 5,8%, potrivit unui raport publicat, luni, de firma de consultanta Cushman & Wakefield.

Un numar mai mare de turisti a ales in 2016 destinatii din Europa centrala si de est, astfel ca rata de ocupare a revenit sau chiar a depasit nivelurile de dinaintea crizei, ajungand la o medie de 72%, fata de 69% in perioada crizei. Bucurestiul a avut o rata de crestere a ratei de ocupare aproape dubla fata de alte capitale din regiune, considera un broker senior din cadrul Cushman & Wakefield, Marius Grigorica, potrivit News.ro.

„Industria hoteliera din Romania beneficiaza in prezent de fundamente pozitive si de un potential de crestere semnificativ. Principalii indicatori din Bucuresti, nu doar ca au avut o dinamica pozitiva, dar au inregistrat si cresteri aproape duble ca procent fata de alte capitale precum Praga si Varsovia. Astfel, in 2016 rata de ocupare hoteliera in Bucuresti a crescut cu 4,7% fata de anul precedent, iar tariful mediu pe camera a inregistrat o crestere de 5,8%”, a declarat Marius Grigorica.

In Bratislava a fost inregistrat cel mai mare ritm a cresterii ratei de ocupare in 2016, de 10,2%, urmata de Sofia cu 6,3%, Bucuresti (4,7%), Varsovia (2,8%), Budapesta (2,7%), Viena (2,5%) si Praga (2,4%).

Pe masura ce costul calatoriilor in regiune a avansat, iar tarifele camerelor de hotel s-au majorat, profiturile au fost si ele in crestere. Tariful mediu pe camera a crescut de la 73,6 euro pe zi, in 2015, la 76,6 euro, in 2016.

Cea mai mare crestere a tarifelor a inregistrat-o Bratislava (9,5%), urmata de Budapesta (6,1%), Bucuresti si Sofia (5,8%), Praga (3,4%), Varsovia (3,1%) si Viena (minus 2,1%).

Volumul de investitii in industria hoteliera, la nivelul Europei centrale si de est, a crescut cu 66% in 2016, fata de anul anterior, pana la 1,2 miliarde euro, dar singura crestere a fost inregistrata in Austria. Astfel, din totalul de 1,2 miliarde euro investiti anul trecut, Austria a avut cea mai mare parte, cu aproape 800 de milioane de euro tranzactionati, reprezentand 67% din volumul total de investitii.

In alte piete din Europa Centrala si de Est, volumul a fost mai scazut decat in 2015, Polonia inregistrand cel mai mare declin, cu mai mult de jumatate din volumul de investitii precedent.

”Republica Ceha a atras 18% din totalul investitiilor din Europa centrala si de est. Cele mai multe investitii au avut loc la Praga, unde s-au realizat sapte tranzactii, incluzand Old Town Hilton, Park Hotel si Chopin Hotel”, se arata in raport.

Consultantii asteapta in 2017 o suplimentare de 4.000 de camere in capitalele din Europa centrala si de est. Pietele cu cele mai mari perspective de dezvoltare sunt considerate Varsovia si Budapesta.

”Praga reprezinta o exceptie, avand un stoc limitat de hoteluri in curs de dezvoltare, din cauza constrangerilor urbanistice si a numarului scazut de terenuri disponibile, potrivite pentru dezvoltarea de hoteluri”, se arata in raport.

Sursa foto: gpointstudio / Shutterstock.com