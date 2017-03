Principalele aeroporturi din Romania nu vor face fata, in urmatorii ani, unei cresteri accentuate a traficului de pasageri daca nu vor fi demarate rapid lucrari ample de modernizare si extindere a infrastructurii aeroportuare si daca imixtiunea politicului in acest domeniu nu va scadea, in conditiile in care exista un deficit de specialisti angajati in functii de conducere, iar traficul de pasageri este asteptat sa creasca in acest an cu cel putin 12%, potrivit specialistilor consultati de News.ro .

Numarul pasagerilor care au tranzitat aeroporturile din Romania a crescut anul trecut cu 23,5%, pana la 16,39 milioane de pasageri, din care peste doua treimi au trecut prin aeroportul Henri Coanda, potrivit datelor publicate recent de catre Institutul National de Statistica.

Principalul motor al acestui avans il reprezinta extinderea transportului aerian low-cost. Primii doi jucatori din piata transportului aerian de calatori, Wizz Air si Blue Air, au transportat anul trecut peste noua milioane de pasageri. Pentru acest an, Blue Air estimeaza o crestere de 13% a numarului de pasageri transportati, pana la 4,05 milioane.

La nivel national, pentru acest an, traficul de pasageri ar putea creste cu 15% pe aeroportul Henri Coanda si cu peste 12% la nivel national, potrivit unor surse avizate, consultate de News.ro.

”In primele doua luni ale acestui an am observat o crestere semnificativa a traficului, si de 20% pe unele aeroporturi. Estimam un avans de peste 12% la nivel national, ceea ce inseamna ca este posibil sa ne apropiem de 19 milioane de pasageri la finalul anului”, au declarat sursele consultate de News.ro.

Aeroportul din Cluj, al doilea din tara, estimeaza un numar de trei milioane de pasageri in acest an, un avans de aproape 60% fata de 2016, cand a avut 1,88 milioane de pasageri.

”Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj isi consolideaza puternic a doua pozitie in clasamentul aeroporturilor romanesti, iar planurile de dezvoltare ale aeroportului nu se opresc aici mai ales ca pentru acest an, 2017, se estimeaza un trafic de 2,7 - 3 milioane de pasageri”, au declarat reprezentantii aeroportului, la solicitarea News.ro.

Aeroporturile din Romania sunt detinute fie de Ministerul Transporturilor - cazul aeroporturilor Capitalei -, fie de administratiile locale, cum este cazul celui din Cluj.

In luna ianuarie a acestui an, Consiliul Judetean Cluj a anuntat ca au fost emise autorizatiile pentru construirea, la aeroportul international ”Avram Iancu” din Cluj, a unei platformei pentru stationarea aeronavelor si pentru modernizarea terminalului plecari.

Aeroporturile din Romania au nevoie de investitii

In contextul cresterii accelerate a traficului de pasageri, aeroporturile din Romania, inclusiv Henri Coanda, de langa Bucuresti, au nevoie de investitii si de specialisti, in paralel cu o imixtiune mai mica a politicului in acest sector, a declarat, pentru News.ro, presedintele Asociatiei Pilotilor si Proprietarilor de Avioane din Romania (AOPAR), Radu Merica.

”Exista o imixtiune a politicului in acest domeniu. Managementul politic nu duce la rezultate bune, la dezvoltare, trebuie angajati profesionisti in aviatie si lasati sa-si faca treaba. Exista o lipsa acuta de specialisti in domeniul infrastructurii, iar cei care sunt nu sunt angajati politic”, a avertizat Merica.

El considera ca trebuie construite terminale noi pe majoritatea aeroporturilor, in conditiile in care Henri Coanda este singurul aeroport unde exista posturi moderne de preluare a pasagerilor.

”Ar trebui sa existe o viziune politica la nivel national in acest sens, in contextul in care toate aeroporturile sunt detinute si administrate de stat. Numirile in conducerile aeroporturilor se fac politic”, a spus Merica.

El a avertizat ca, de multe ori, se aplica solutii pe termen scurt pentru ca nu exista o viziune pe termen lung, dar aceste solutii, pe termen lung, ajung sa fie mai costisitoare. Astfel, au inceput sa apara deja probleme chiar pe cel mai mare aeroport al tarii, Henri Coanda, in orele de virf.

”Pentru Henri Coanda am propus mai demult solutia construirii unui terminal nou. In decembrie, pe Henri Coanda, am asteptat o ora si jumatate. Apar, in ore de varf, zone de gatuire a traficului, la filtre, la controlul pasapoartelor”, a explicat Merica.

Pentru acest an, sefii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB) trebuie sa implementeze anumite masuri prin care sa reduca timpul de asteptare la punctele de control pe Henri Coanda, potrivit specialistilor.

Alte nevoi, la nivel national, sunt legate de cresterea mobilitatii regionale prin dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, cresterea capacitatii aeroporturilor in corelare cu cererea de trafic si cu obiectivele de protectie a mediului.

Astfel, chiar daca sunt bine impartite la nivel teritorial, aeroporturile regionale ale Romaniei din Timisoara, Cluj, Targu Mures, Baia Mare, Iasi, Suceava sau Bacau nu dispun de infrastructura si facilitatile necesare pentru deservirea aeronavelor mari si traficului crescut de pasageri, preconizat pentru urmatorii 10 ani, au avertizat reprezetantii aeroportului din Cluj, cel mai mare din afara Capitalei.

”Investitiile in infrastructura aeroportuara sunt legate de atragerea operatorilor aerieni si a calatorilor. Aeroporturile din Arad si Baia Mare nu au inregistrat pasageri anul trecut, conform datelor de la Asociatia Aeroporturilor din Romania. Aeroportul din Baia Mare se afla in renovare conform celor mai recente date, in timp ce aeroportul din Arad a ramas fara curse regulate in 2015 dupa ce operatorul low-cost Wizz Air a decis sa plece”, au precizat reprezentantii aeroportului din Cluj-Napoca, pentru News.ro.

Potrivit acestora, in general, problemele pe aeroporturile din Romania sunt date de vechimea infrastructurii si insuficienta obiectivelor de infrastructura in raport cu traficul existent.

Sursa foto: Owen Suen/shutterstock.com