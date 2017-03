Cele mai cautate zone pentru petrecerea Sarbatorilor Pascale raman si in acest an cele rurale, pentru pensiunile traditionale, statiunile balneare, dar si zone precum Valea Prahovei, Rucar-Bran, Bucovina si Maramures, locurile de cazare fiind deja ocupate aproape integral, unele chiar de la inceputul anului, au declarat operatorii si patronatele din turism.

In ceea ce priveste tarifele, un pachet cu trei nopti cazare la un hotel de trei stele de pe Valea Prahovei, cu demipensiune si masa festiva de Paste, costa 1.250 de lei.

”Cei mai multi romani petrec Pastele in Romania. Sunt foarte cautate pensiunile din Rucar-Bran, Valea Prahovei, sunt ocupate toate, unele inca din ianuarie, de asemenea, cele din nordul Moldovei sunt rezervate de mult, Bucovina. Pe litoral sunt deschise numai cateva hoteluri. Si statiunile balneo au cautare, de exemplu Baile Felix este o destinatie foarte vanduta”, a declarat pentru News.ro presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.

El spune ca se vinde ce este bun si ieftin, dar si locurile foarte scumpe, ”problema” fiind la ofertele medii.

Agentiile de turism au insa in oferta pentru perioada de Paste si destinatii externe, precum Bulgaria, Grecia, Portugalia ori croaziere pe Mediterana sau vacante exotice in Dubai sau Zanzibar.

Tariful mediu al unui sejur intr-o destinatie europeana este de aproximativ 650 de euro pentru doua persoane, in timp ce pretul unui pachet pentru o vacanta exotica poate ajunge si la 4.000 de euro.

Cea mai ieftina destinatie pentru vacanta de Paste este insa Bulgaria, unde un pachet la un hotel de patru stele din Sunny Beach costa numai 75 de euro, avand inclusa cazarea trei nopti, la all inclusive.

Presedintele ANAT afirma ca aproximativ 5.000 de romani isi vor petrece vacanta in Bulgaria de Paste.

”Se vinde mult Bulgaria. In perioada de early-booking au fost reduceri de pana in 30%. Reduceri sunt si acum in martie, dar de pana in 15%. Estimam ca aproximativ 5.000 de romani merg in Bulgaria in vacanta de Paste. Marele avantaj este ca sunt ortodocsi, ca noi, au piscine acoperite, turistii au cu ce sa-si ocupe timpul”, a precizat Burcea.

El a adaugat ca touroperatorul pe care il conduce, Paralela 45, a inclus oferte pentru vacanta de Paste in Antalya (Turcia), dar si Portugalia si Dubai.

La randul sau, prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, spune ca romanii aleg sa petreaca in stil traditional, astfel ca turismul rural este cel mai cautat.

”Este o sarbatoare de reintoarcere la traditii. Cele mai cautate zone sunt Rucar-Bran, Sibiu, Maramures, nordul Moldovei, unde este dezvoltat turismul rural. In jur de 40-50% din locurile scoase la vanzare sunt deja ocupate. Mai sunt ofertele facute de hoteluri in zonle accesibile si traditionale, de exemplu Valea Prahovei, care va fi plina, ca de obicei.

El a mentionat ca si sectorul balnear e cautat, precum Valea Oltului, Baile Felix, Covasna.

De Paste, romanii pleaca de regula intr-o minivacanta de trei zile.

”O familie cheltuie cam 300 de lei pe zi, doar pe mancare si cazare, la care se adauga transportul, circa 200 de lei. Deci o familie ar putea cheltui circa 1.200 lei de Paste”, adauga oficialul FPTR.

La Baile Herculane, tarifele ajung la 185 lei pe noapte, pentru cazare cu demipensiune si masa festiva.

In strainatate, romanii pleaca de Paste in Grecia sau Bulgaria, la Albena si Nisipurile de aur, ca sunt mai aproape, unde cererea romanilor este pentru hoteluri de patru stele, cu all inclusive, care costa in medie 100 euro pe zi pe camera, puncteaza Raducan.

Hotelurile de pe Valea Prahovei sunt aproape pline deja, pentru minivacanta de Paste.

”La noi, locurile de cazare sunt ocupate deja de o luna. Un pachet pentru trei nopti cazare costa 1.250 lei, la trei stele, si 1.850 lei la patru stele, cu demipensiune si masa de Paste. Avem si programe cu muzica, iar in noaptea de Inviere le oferim turistilor pasca, oua rosii si cozonac cand se intorc de la biserica. Pe litoral deschidem abia de 1 mai”, a declarat pentru News.ro Andreea Achitei, reprezentant al Voila Hotels, un grup care administreaza 11 hoteluri pe Valea Prahovei si pe litoral.

De asemenea, reprezentantii Tarom Tours, agentia de turism a transportatorului aerian national, spun ca pachetele pentru vacanta de Paste cu destinatia Atena, cele mai ieftine din oferta companiei, s-au vandut deja.

”Pentru vacanta de Paste mai avem oferte in Salonic, de la 280 de euro de persoana, cu trei nopti cazare si mic dejun la un hotel de trei stele, fiind incluse si biletele de avion. Pachetele pentru Praga, cu aceleasi servicii, pornesc de la 303 euro de persoana, in timp ce minivacanta de Paste la Paris ajunge la 464 de euro de persoana. Pachetele pentru Atena erau la 215 euro, s-au dat deja”, au declarat pentru News.ro reprezentantii Tarom Tours.

Oficialii touroperatorului Aerotravel spun ca o familie formata din doi adulti si un copil de pana in sapte ani poate petrece minivacanta de Paste pe Valea Prahovei cu aproximativ 260 euro, tarif care include cazare trei nopti cu mic dejun (in unele cazuri chiar si pranzul), cina in noaptea de Inviere si masa pascala pe 16 aprilie. Pentru patru nopti, tarifele cresc cu sume cuprinse intre 50 si 100 de euro.

”Tariful mediu al unui sejur intr-o destinatie europeana este de aproximativ 600 - 650 euro pentru doua persoane, incluzand biletele de avion si cazare cu micul dejun”, a declarat pentru News.ro directorul general Aerotravel, Antonio Nitu.

Tarifele pentru sejururi in afara tarii variaza foarte mult in functie de momentul in care s-a realizat rezervarea, deoarece pretul biletelor de avion creste cu cat data achizitiei este mai apropiata de data plecarii.

Compania are in fiecare an solicitari inedite de vacanta, indiferent de perioada.

”Pentru perioada pascala din acest an, as mentiona, printre altele, un sejur in Zanzibar si altul in Dubai, fiecare in valoare de aproximativ 4.000 euro, tarif ce include bilete de avion, cazare cu mic dejun si activitati in destinatie. Pentru iubitorii de croaziere, o croaziera de sapte nopti cu imbarcare si debarcare in Civitavecchia (Roma), tariful este de 1.029 euro de persoana pentru un loc in cabina cu balcon si taxele portuare incluse”, spune Nitu.

Un pachet "high-end", pentru cei care doresc servicii de exceptie intr-un resort de lux din Tirol, de exemplu, depaseste 10.000 euro.

”Turistii care merg in vacanta de Paste au un venit peste medie. Ei petrec un concediu in afara tarii (sejur de sapte nopti sau croaziera) si un city-break intr-o destinatie europeana in fiecare an. La aceste 'iesiri' se adauga, de multe ori, si calatoriile de afaceri in Europa, America sau Asia pe care le intreprind in calitate de antreprenori sau angajati, achizitionate prin divizia noastra de business travel”, adauga Nitu.

Directorul general al agentiei La Piovra Turista, Dan Anghelescu, spune ca, in afara tarii, romanii merg de regula in tari ortodoxe, Grecia, Bulgaria sau Serbia.

”In Bulgaria, la patru stele in Sunny Beach, poti plati pentru un pachet 75 de euro, unde intra trei nopti cazare, cu all inclusive, dar nu gasesti acest pret si in Romania, nici macar doar pentru cazare cu mic dejun. Iar biletul de autocar este 30-40 de euro de persoana. Totodata, daca achizitionezi un pachet all inclusive in Bulgaria, ei dau si masa festiva”, a declarat pentru News.ro Anghelescu.

El afirma ca, datorita faptului ca Pastele catolic cade in aceeasi zi, exista o crestere a cererii fata de anii anteriori pentru city-break-uri in acea perioada. Acestea nu au insa incluse masa de Paste si nici tururi la biserica.

Sursa foto: Ravital/Shutterstock.com