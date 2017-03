Wizz Air lanseaza, in aceasta saptamana, trei rute din Cluj-Napoca spre Malta, Larnaca si Stockholm, cu preturi de la 104 lei, respectiv 109 lei pe zbor.

Zborul catre Malta costa 104 lei/segment si este operat in zilele de miercuri si duminica, catre Larnaca - marti, joi si sambata si catre Stockholm - luni si vineri. Zborurile catre Larnaca si Stockholm costa de la 109 lei/sens.

Cu sase aronave moderne Airbus A320 si cu un echipaj local format din aproape 200 de profesionisti in domeniul aviatiei, linia aeriana ofera acum 35 de destinatii spre 17 tari din Cluj-Napoca, cu preturi pornind de la 39 lei.

Wizz Air ofera peste 1,9 milioane de locuri la vanzare pe rutele sale din Cluj-Napoca in anul 2017, ceea ce reprezinta o crestere cu 26% de la an la an.

In 2016, peste 1,3 milioane de pasageri au zburat din si spre Romania cu Wizz Air.

Potrivit reprezentantilor companiei, Wizz Air are o cota de piata in Romania de 28,6%, peste compania de stat Tarom, care are doar 24,3% din piata transporturilor aeriene de pasageri.

In Romania, Wizz Air concureaza direct cu Blue Air si Ryanair.