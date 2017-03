Tarom a demarat, la inceputul lunii februarie, o procedura care vizeaza achizitia a doua aeronave in leasing operational, iar in prezent procedura se afla in etapa de evaluare a ofertelor, potrivit unui comunicat publicat, marti, de Ministerul Transporturilor.

Tarom a retras, in 2016, doua aeronave Airbus A310, cumparate in 1992 de Guvernul Petre Roman. Flota companiei numara 21 de aeronave, dintre care doar 19 opereaza in acelasi timp, din cauza operatiunilor de mentenanta, potrivit conducerii companiei, citata de News.ro.

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a cerut recent companiei aeriene de stat Tarom o analiza privind achizitionarea altor doua aeronave de lung curier pana la sfarsitul acestui an, in locul celor doua avioane Airbus A310 retrase anul trecut, si cere ”deblocarea situatiei” la nivelul departamentului comercial al companiei.

Razvan Cuc a avut marti dimineata o intalnire la sediul Guvernului cu premierul Sorin Grindeanu si cu directorul general al Tarom, Eugen Davidoiu. Ministrul i-a prezentat premierului situatia economica la zi a companiei, printre obiectivele actualei conduceri regasindu-se reducerea pierderilor si regandirea politicii comerciale.

Un subiect discutat a fost legat de reinnoirea flotei si etapele pe care compania le va parcurge pentru indeplinirea acestui obiectiv asumat prin programul de guvernare.

”Pana in acest moment au fost analizate ofertele primite de la producatorii mari de aeronave, precum si de la firmele de leasing din domeniu. Mai mult decat atat, Tarom a demarat la inceputul lunii februarie o procedura care vizeaza achizitia a doua aeronave in leasing operational (dry lease). In acest moment procedura se afla in etapa de evaluare a ofertelor”, se arata in comunicat.

Tarom a pierdut anul trecut pozitia a doua in clasamentul liniilor aeriene prezente in Romania, fiind depasita de Blue Air. Liderul pietei, din punct de vedere al numarului de pasageri transportati, este Wizz Air.