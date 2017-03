CFR Calatori va asigura, in luna iunie, trenuri zilnic intre Bucuresti si Istanbul, cu trecere prin Sofia. Trenul Bosfor Express va putea circula si cu 200 km/h, acolo unde infrastructura feroviara o va permite, a spus directorul general al CFR Calatori, Iosif Szentes.

CFR Calatori participa la realizarea trenului Bosfor Express, alaturi de bulgari si turci, cu un vagon de dormit pentru Istanbul, cu un vagon clasa pentru destinatia Sofia si cu o cuseta si un alt vagon de dormit atasate saptamanal pentru Salonic, potrivit News.ro.

Trenul de calatori va putea circula si cu 200 km/h, acolo unde infrastructura feroviara o va permite, a declarat seful CFR Calatori

”In planul de investitii am prevazut sume pentru reparatii periodice la cele doua vagoane, care exista in parcul nostru si care vor putea circula cu viteza de pana la 200 de km/ora. Acest tren va duce in fiecare zi pasageri la Istanbul si Sofia, iar vagoanele de Salonic vor fi atasate la trenul de Istanbul o data pe saptamana", a declarat Szentes.

Biletele pentru cele trei destinatii, Sofia, Istanbul si Salonic, se pot achizitiona cu trei luni inainte.

Sursa foto: pixabay.com